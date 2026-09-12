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Черноморец (Балчик) се измъчи с Олимпик (Варна)

  • 12 сеп 2026 | 23:32
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Черноморец (Балчик) се измъчи с Олимпик (Варна)

Черноморец (Балчик) надви гостуващия му Олимпик (Варна) с 4:3. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините доминираха през първото полувреме. Материализираха предимството си с попадения на Мирослав Начев, Максим Маринов и Толга Мюрвет. Веднага след почивката, младите варненци шокираха съперника. Александър Гроздев им вкара два гола, а съотборника му Юксел Алиев окончателно заличи пасива – 3:3. Футболистите на Черноморец достигнаха до успеха с гол от дузпа на Иван Томов. Към края вратаря Стефан Петков предотврати ново изравняване на резултата.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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