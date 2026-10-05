Славия и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 при U15

Славия и ЦСКА 1948 не излъчиха победител и завършиха при резултат 2:2 в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на помощното игрище на Славия в София.

Домакините поведоха още в 5-ата минута с попадение на Боян Финаров и запазиха аванса си до почивката.

Радослав Русев изравни за ЦСКА 1948 в 50-ата минута, но само шест минути по-късно Оушън Тантилов отново изведе Славия напред. Гостите стигнаха до точката в 80-ата минута, когато Владислав Калеканов оформи крайното 2:2.

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