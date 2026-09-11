Ивайло Станчев: Нямаме търпение да излезем пред нашата публика

Черноморец (Балчик) приема утре Олимпик (Варна). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Черноморец беше съпътстван от много кадрови проблеми, най-вече поради контузии. Повечето от тях обаче вече са отшумели. Единствено Иван Жечков е под въпрос за предстоящата среща. Аут е Йоан Киров, който изтърпява наказание.

„Нямаме търпение да излезем пред нашата публика. Това ще ни е първият мач за първенство на наш терен след този, в който вдигнахме трофея за първо място в Трета лига. Амбицирани сме да покажем добро лице и се надяваме да зарадваме феновете с една хубава победа“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Снимки: chernomoretsbalchik.com

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