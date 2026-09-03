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Ново попълнение в Черноморец (Балчик)

  • 3 сеп 2026 | 11:27
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Ново попълнение в Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) привлече полузащитника Михаил Гащук. Младият футболист е роден на 4 април 2007 година. Вече има опит в професионалния футбол, като е записал 17 мача за Фратрия във Втора лига и три мача за купата на България.

Привличането му идва в момент, когато тимът от Балчик изпитва сериозни кадрови проблеми заради контузии и отсъстващи играчи. Очаква се Гащук да даде повече широчина и варианти в състава в предстоящите мачове.

“През този сезон ни предстои борба на три фронта – първенството, купата на Аматьорската лига и купата на България, така че наличието на повече качествени опции в състава ще бъде изключително важно”, коментират от клуба.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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