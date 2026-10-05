Лудогорец победи Септември с 4:1 при U15

Лудогорец постигна победа с 4:1 над Септември в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Гнездо на орли“ в Разград.

Домакините поведоха още във 2-рата минута чрез Иван Пуцов, но Иван Гинев изравни за Септември в 14-ата.

До почивката Лудогорец реши мача с още три попадения. Максим Даскалов върна преднината на разградчани в 27-ата минута, а четири минути по-късно Михаил Боев направи резултата 3:1. Крайното 4:1 оформи Даскалов с втория си гол в срещата в 37-ата минута.

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