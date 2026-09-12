Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България излиза за трета поредна победа на Европейското по волейбол - на живо преди сблъсъка с Украйна
  1. Sportal.bg
  2. Расинг Сантандер
  3. Расинг спря устрема на Алавес с пълен обрат

Расинг спря устрема на Алавес с пълен обрат

  • 12 сеп 2026 | 17:05
  • 431
  • 0
Расинг спря устрема на Алавес с пълен обрат

Новакът Расинг Сантандер осъществи пълен обрат за домакинска победа с 2:1 над Алавес в ранната съботна среща от петия кръг в Ла Лига. За баските това е първа загуба през сезона.

Гостите взеха аванс в 18-ата минута, когато Юлен Агиресабала изби шут отблизо на Анхел Перес, но беше безпомощен при добавката на Виле Коски. Въпреки това през останалата част от мача вратарят беше непробиваем, завършвайки с цели седем спасявания. Другият тим за домакините беше Ясир Забири, който вкара и двата им гола. В 38-ата минута нападателят се разписа след хубав извеждащ пас на Иниго Висенте, а в 53-ата се възползва от подаване на Хорхе Салинас. Точно преди края на редовното време кантабрийците останаха с човек по-малко на терена, тъй като при преглед с ВАР резервата Андре Алмейда получи директен червен картон. Халфът вдигна високо крака си, но вместо да изрита топката, уцели главата на Джонатан Кастро.

Въпреки тази загуба Алавес остава втори в класирането с актив от 10 точки, докато Расинг събра 7 пункта и така се изкачи на осмата позиция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Алегри: Ситуацията ни изглежда по-мрачна, отколкото е

Алегри: Ситуацията ни изглежда по-мрачна, отколкото е

  • 12 сеп 2026 | 15:28
  • 1498
  • 0
Президентът на ФИФА вярва, че има голяма подкрепа, защото върши добра работа

Президентът на ФИФА вярва, че има голяма подкрепа, защото върши добра работа

  • 12 сеп 2026 | 14:41
  • 536
  • 3
Атлетико Мадрид е в процес на развитие, оправда се Симеоне

Атлетико Мадрид е в процес на развитие, оправда се Симеоне

  • 12 сеп 2026 | 14:38
  • 2399
  • 2
Дембеле: Не ми пука за критиките, но и не се чувствам непобедим

Дембеле: Не ми пука за критиките, но и не се чувствам непобедим

  • 12 сеп 2026 | 14:30
  • 652
  • 1
Компани обеща, че Байерн няма да подцени отбора на Лукас Петков

Компани обеща, че Байерн няма да подцени отбора на Лукас Петков

  • 12 сеп 2026 | 14:00
  • 1326
  • 3
Ханзи Флик: Трета поредна титла за Барселона? Би било страхотно

Ханзи Флик: Трета поредна титла за Барселона? Би било страхотно

  • 12 сеп 2026 | 13:43
  • 3910
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Дунав, Валверде от "Младост 1" излиза с Диало и Наско Илиев

11-те на ЦСКА 1948 и Дунав, Валверде от "Младост 1" излиза с Диало и Наско Илиев

  • 12 сеп 2026 | 18:20
  • 908
  • 1
Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

  • 12 сеп 2026 | 16:00
  • 15368
  • 38
Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

Хулио Веласкес: 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор! Горд съм с футболистите

  • 12 сеп 2026 | 15:22
  • 16004
  • 65
Ливърпул 0:0 Фулъм, греда на Муньос

Ливърпул 0:0 Фулъм, греда на Муньос

  • 12 сеп 2026 | 17:59
  • 5036
  • 2
България срещу Украйна в първия важен тест на ЕвроВолей 2026 в София

България срещу Украйна в първия важен тест на ЕвроВолей 2026 в София

  • 12 сеп 2026 | 18:00
  • 1005
  • 0
Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 16:27
  • 19650
  • 39