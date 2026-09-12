Расинг спря устрема на Алавес с пълен обрат

Новакът Расинг Сантандер осъществи пълен обрат за домакинска победа с 2:1 над Алавес в ранната съботна среща от петия кръг в Ла Лига. За баските това е първа загуба през сезона.

Гостите взеха аванс в 18-ата минута, когато Юлен Агиресабала изби шут отблизо на Анхел Перес, но беше безпомощен при добавката на Виле Коски. Въпреки това през останалата част от мача вратарят беше непробиваем, завършвайки с цели седем спасявания. Другият тим за домакините беше Ясир Забири, който вкара и двата им гола. В 38-ата минута нападателят се разписа след хубав извеждащ пас на Иниго Висенте, а в 53-ата се възползва от подаване на Хорхе Салинас. Точно преди края на редовното време кантабрийците останаха с човек по-малко на терена, тъй като при преглед с ВАР резервата Андре Алмейда получи директен червен картон. Халфът вдигна високо крака си, но вместо да изрита топката, уцели главата на Джонатан Кастро.

Въпреки тази загуба Алавес остава втори в класирането с актив от 10 точки, докато Расинг събра 7 пункта и така се изкачи на осмата позиция.

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Снимки: Gettyimages