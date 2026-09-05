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  3. Райо Валекано изстрада първа победа за сезона, звездата на отбора задмина Мбапе по голове

Райо Валекано изстрада първа победа за сезона, звездата на отбора задмина Мбапе по голове

  • 5 сеп 2026 | 21:48
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Райо Валекано изстрада първа победа за сезона, звездата на отбора задмина Мбапе по голове

Райо Валекано постигна първия си успех през новата кампания, след като трудно пречупи Сантандер с 3:2 като символичен домакин в мач от четвъртия кръг на Ла Лига. “Пчеличките” на два пъти изоставаха в резултата, но успяха да се наложат, благодарение най-вече на двата гола на Серхио Камейо. За новаците пък това е втора загуба.

И това домакинство на Райо се състоя на стадиона на Леганес - “Бутарке”, тъй в края на юли общината на Мадрид временно спря концесията на стадион „Вайекас“ заради установени сериозни проблеми със сигурността и техническото състояние на съоръжението. След това започнаха проверки и ремонтни дейности, но процедурата по удостоверяване на безопасността още не е приключила.

Сантандер излезе напред в резултата още в четвъртата минута след перфектно изпълнение на Серхио Каналес от фал. Райо обаче изравни само 13 минути по-късно чрез Андрей Рациу.

Гостите отново взеха аванс, след като дебютиращият Пабло Гарсия беше точен в 28-ата. Домакините и този път показаха воля да изравнят, като точен беше Камейо в 43-тата.

Две минути след началото на второто полувреме Камейо реализира още веднъж - за оказалото се победно 3:2.

В миналия кръг същият футболист на два пъти порази мрежата на Барселона, като вече има пет гола. Така той задмина Килиан Мбапе (4 гола) и се изравни с досегашния лидер по попадения Рафиня от Барса, който също е с пет.

В следващия кръг Райо Валекано ще спори с Реал Мадрид, а Сантандер - с Алавес.

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