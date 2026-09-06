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Хеттрик на Бойе доближи Алавес до върха

  • 6 сеп 2026 | 21:56
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Хеттрик на Бойе доближи Алавес до върха

Алавес продължава с блестящия старт на сезона. Тимът на Кике Санчес Флорес спечели с 5:2 домакинството си на Осасуна и е втори в класирането след три победи и едно равенство в първите си четири шампионатни срещи. С хеттрик се отличи Лукас Бойе.

Осасуна изглеждаше по-опасният отбор в началото на двубоя и вратарят Антонио Сивера трябваше да се намесва след удари на Анте Будимир. Домакините не предложиха много в предни позиции, но в 27-ата минута Бойе откри резултата след великолепен изстрел. Малко по-късно грешка в защитата на гостите позволи на Мариано Диас да удвои преднината.

Само 18 секунди след почивката Будимир върна Осасуна в мача след удар с глава. Тимът на Кике Санчес Флорес бързо отговори, след като Бойе се разписа за втори път в мача. Будимир също вкара втори гол, този път от дузпа в 64-ата минута. И отново Бойе отговор, като оформи своя хеттрик четири минути по-късно. Пабло Ибанес добави още едно попадение в края.

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Снимки: Gettyimages

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