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Плачещ испанец разчувства всички в последния ден на пазара

  • 2 сеп 2026 | 12:59
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Един от най-емоционалните моменти в последния ден от трансферния прозорец бе свързано с футболист на Бетис. 20-годишният възпитаник на академията Пабло Гарсия напусна в посока Расинг Сантандер, макар да беше против това. Той е в клуба още от петгодишно дете и искаше да остане, но беше принуден да си тръгне, за да се освободи място за завърналия като свободен агент Дани Себайос.

Гарсия едва успя да промълви няколко думи пред събралите се журналисти и фенове. „Дано всичко да е наред и да бъдем най-добрите в Шампионската лига тази година. Голяма прегръдка за всички мои „бетикос“, каза той от колата си, облян в сълзи. Майка му, която шофираше автомобила, също не скри огромното си разочарование от новината.

Така Бетис се разделя с важна фигура за отбора. Израснал в клуба още от най-ранна детска възраст, Пабло Гарсия се превърна в първия футболист в историята на клуба, преминал през всички възрастови групи, когато дебютира за първия отбор през януари 2025 г. Под ръководството на Пелегрини той има 33 официални мача и три гола.

Бетис и Расинг Сантандер постигнаха споразумение във вторник за трансфера на крилото Пабло Гарсия. Той ще се обвърже с новия си отбор за следващите пет сезона, като клубът от Кантабрия ще заплати 5,5 милиона евро за 50 процента от правата му.

Пабло Гарсия, който е на 20 години и има около тридесет мача за различните юношески формации на Испания, бе използван от чилийския треньор Мануел Пелегрини в първите три мача от настоящия сезон в Ла Лига. Именно той отбеляза победния гол за „бетикос“ при гостуването на Валенсия (0:1).

Имало е вариант за негов трансфер още в Хъл Сити и гръцкия Олимпиакос.

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