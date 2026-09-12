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Футболинките сред феновете: Син или червен ще бъде Манчестър?

  • 12 сеп 2026 | 16:22
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Футболинките сред феновете: Син или червен ще бъде Манчестър?

Футболинките ни Анжи и Йоана отново се впуснаха сред феновете, този път за да разберат кой ще получи повече подкрепа преди голямото дерби на Манчестър между Юнайтед и Сити

Както винаги преди подобен сблъсък, мненията са разделени, а прогнозите – смели. Добрата форма на двата отбора обещава истинско зрелище, а феновете пред НДК дадоха своите предположения – от убедителна победа с 3:1 за Юнайтед до успех с 1:2 за Сити. Кой от двата лагера се оказа по-многоброен, какви други прогнози чуха Анжи и Йоана и накъде се насочи фенската подкрепа? Гледайте във видеото ни в социалните мрежи!

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