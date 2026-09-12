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Ново разочарование за Гьозтепе

  • 12 сеп 2026 | 21:56
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Ново разочарование за Гьозтепе

Гьозтепе остана без победа и след 5-ия кръг на турското първенство. Отборът на Станимир Стоилов направи 2:2 като гост на Аланияспор и заема последното 18-о място в класирането с едва 2 точки.

Гьозтепе на два пъти повеждаше, но не успя да задържи преднината си. На почивката тимът от Измир имаше преднина след гол на Ралдни в 28-ата минута. След направените три смени на полувремето Аланияспор заигра по-офанзивно и успя да изравни в 63-тата минута с попадение на Пауло Фернандес.

Жуан Сантош реализира дузпа за Гьозтепе в 73-тата минута и доближи тима си до трите точки, но скоро след това Гаюс Макута оформи крайното 2:2 след асистенция на Янис Хаджи.

Аланияспор има само едно поражение от началото на сезона и се намира на престижното 5-о място.

Трабзонспор изостава все повече от лидерите, след като отстъпи с 0:1 при визитата си на Коняспор. Мохамед Салах и компания бяха попарени от ранен гол на Раймунд Тот и до края не можаха да отговорят на предизвикателството.

Новакът Чорум продължава със силните си изяви и днес разгроми Самсунспор с 5:1 като гост, а Еюпспор загуби с 0:2 у дома от Ризеспор.

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