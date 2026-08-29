Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

Отборът на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, регистрира поражение с 2:3 от шампиона Галатасарай в среща от третия кръг на турската Сюперлиг, играна на стадион "Рамс Парк" в Истанбул. Това бе втора загуба на измирлии от началото на сезона, като те все още нямат победа и са със само точка на 15-ото място, непосредствено над първия в зоната на изпадащите Ерзурумспор. Галатасарай пък е на първото място с две победи и едно равенство след старта на сезон 2026/2027.

Иначе гостите от Измир трябва да съжаляват, че не взеха поне точка, тъй като играха много силно и дори поведоха с попадение в 16-ата минута, отбелязано от Новатус Дисма. Те обаче не успяха да задържат предимството си до края на полувремето и в 34-ата минута Давинсон Санчес възстанови равенството. Първоначално останаха съмнения за редовността на гола, но след ВАР стана ясно, че всичко е било по правилата и истанбулци изравниха.

През втората част дойде и пълният обрат. Тогава в 55-ата минута Габриел Сара се разписа, а пет минути по-късно ВАР отново се намеси. Този път това стана, след като голямата звезда на домакините Виктор Осимен се строполи на тревата, а след преразглеждането на ситуацията стана ясно, че е имало нарушение и главният съдия Мехмед Тюркмен назначи дузпа. Зад бялата точка застана именно потърпевшият Осимен и той бе точен, за да даде много стабилна преднина на своите от 3:1.

Нататък гостите не се предадоха и съвсем скоро намалиха изоставането си. Това се случи в 65-ата минута, когато се разписа Жуан, за да върне интригата в остатъка от двубоя.

Само 180 секунди по-късно Осимен изригна за втори път, но до четвърти гол не се стигна, тъй като този път ВАР се намеси в ущърб на Галатасарай и резултатът остана 3:2. Малко преди края пък имаше съмнения за дузпа в полза на Гьозтепе, но в крайна сметка тя не бе отсъдена и шампионите записаха втората си победа от началото на сезона.



В следващия кръг от шампионата Мъри и компания ще бъдат домакини на Газиантеп (7.9), а Галатасарай ще има столично дерби срещу Истанбул Башакшехир (4.9).

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