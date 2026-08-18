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Стоилов се разгневи от съдийството и забеляза порочна тенденция срещу Гьозтепе

  • 18 авг 2026 | 05:16
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Стоилов се разгневи от съдийството и забеляза порочна тенденция срещу Гьозтепе

Станимир Стоилов говори след зрелищното равенство 3:3, с което неговият Гьозтепе стартира този сезон в турската Сюперлиг. Под ръководството на опитния българин тимът от Измир се завърна в първото ниво на южната ни съседка, а още през първия сезон обратно при майсторите тимът финишира в горната половина на таблицата. На следващата година пък остана само на две точки от зона „Европа". Сега Стоилов стартира четвъртия си сезон в отбора, който превърна в истински фактор, с който се съобразяват грандовете, а надеждите на футболните фенове в Измир са, че този сезон най-накрая любимците им ще успеят да се класират и за турнирите под шапката на УЕФА.

Гол в края лиши Мъри и Гьозтепе от фамозен обрат за началото на сезона
Гол в края лиши Мъри и Гьозтепе от фамозен обрат за началото на сезона

„Всъщност, като цяло, днес ние, зрителите, станахме свидетели на един наистина приятен мач. Защото бяха отбелязани шест гола. Беше много труден и предизвикателен мач и за двата отбора. Като отбор започнахме добре мача, отбелязахме гол и след това създадохме положения, но за съжаление не успяхме да се възползваме от тях. Имахме положения и след резултата 3:2, и след резултата 3:3, но не успяхме да ги превърнем в голове.

Преди всичко, ние сме наясно с трудностите си и проблемите, които изпитваме. Определено трябва да използваме много по-добре възможностите, които получаваме. Трябва да се защитаваме по-добре. Абсолютно не е нормално отбор като нашия, който се защитава толкова стегнато, да допуска три гола в един мач. В същото време не съм доволен от характера, който показахме на терена в определени части от мача, особено в последните 15 минути. Определено трябва да покажем повече характер в тези минути и да го запазим до края на мача. Това беше първият ни официален мач. Абсолютно не мога да приема извинения като умора.

Има и още нещо, което искам да отбележа. Не искам да говоря повече за тези неща, но мога да кажа, че съм малко уморен и ми писна да ги гледам. Днес съдията допусна грешка. В ситуация, включваща един от нашите 18-годишни играчи, беше отсъдена дузпа, каквато абсолютно никой не би отсъдил. Ние сме много честен отбор, един от най-честните и почтени отбори в Лигата. Мисля, че и ние заслужаваме уважение. Много подобни грешки се случиха миналата година и те се случват отново. Честно казано, мога да кажа, че съм уморен да ги гледам", каза Стоилов.

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