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Пълен стадион за "лъвовете"

  • 6 окт 2026 | 08:00
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Слушай на живо: Люксембург - България

Трибуните на "Стад де Люксембург" ще бъдат пълни довечера. Това уверяват домакините, според които до снощи бяха продадени около 8000 билета за мача срещу България от Лига на нациите. Капацитетът на кокетното съоръжение в покрайнините на южната част на столицата на Великото херцогство е 9386 зрители.

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"Стад де Люксембург" беше открит преди пет години, като построяването му "глътна" 80 млн. евро. Това ще бъде трети двубой на България на лъскавия стадион, като момента сме със "суха мрежа" на него - 0:0 през 2022 г. и 1:0 с гол на Андриан Краев през 2024 г.

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Любопитно е, че "лъвовете" ще станат единственият отбор, гостувал три пъти на красивата арена в миниатюрната държава.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Люксембург

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