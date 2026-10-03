Българин вкара гол за първия отбор на Каляри

Българинът Иван Сулев реализира попадение за Каляри при победата над Райо Валекано като гост в мача за трофея “Вайекас”. 20-годишният халф вкара една от дузпите, с които италианците се наложиха с 6:5, след като преди това в редовното време двата отбора завършиха при 1:1. Преди това нашенецът се беше появил като резерва в 71-вата минута.

Иван Сулев е в Каляри още от 16-годишен, когато сардинци го взеха от Локомотив (Пловдив). Досега обаче той все още няма участие в официален мач за първия състав на клуба. Българинът беше в групата за няколко двубоя от Серия “А” през миналия сезон, а от началото на този е бил в групата за всички седем с тези от Купата на Италия, но така и не е влизал в игра.

Преди двубоя стадионът на Райо Валекано стана жертва на вандали, които през нощта са били заснети да режат седалките и да заливат с боя. Независимо от това мачът се състоя по програма.

В редовното време Алваро Гарсия беше точен за испанците, а М’Бала Нзола реализира за Каляри. При последвалите дузпи Сулев отбеляза втория удар за своя тим.

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