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Основен играч на Станимир Стоилов напуска Гьозтепе

  • 19 авг 2026 | 13:49
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Основен играч на Станимир Стоилов напуска Гьозтепе

Нигериецът Антъни Денис се разделя с Гьозтепе и ще продължи кариерата си в Ал-Джазира от ОАЕ, предадоха турските медии. Интересното е, че в същото време клубът на Станимир Стоилов ще вземе футболист от въпросния тим - Ричард Аконор.

Денис беше титуляр за Гьозтепе през миналия сезон, записвайки 31 мача в първенството. За него сега клубът от Измир ще получи 5 млн. евро.

Междувременно от Ал-Джазира в състава на Мъри идва левият бек Ричард Аконор, който е ганаец.

Гьозтепе стартира новия шампионат с драматично 3:3 срещу Самсунспор.

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