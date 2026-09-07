Тежка домакинска загуба остави Гьозтепе на дъното

Проблемите за Гьозтепе от началото на сезона продължават. Днес отборът на Станимир Стоилов регистрира трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турската Сюперлиг. Тимът от Измир отстъпи с 2:4 у дома на Газиантеп и има само 1 точка в актива си, като изпреварва единствено Коняспор, който е последен в таблицата с 4 загуби.

Развоят на срещата на "Горсел Аксел" не беше логичен. Гьозтепе създаде повече положения, но още до почивката получи 4 гола, а за капак Новатус Мироши не успя да се разпише от дузпа при 0:2.

Резултата в полза на гостите откри Халил Дервишоглу още в 5-ата минута, а малко след това централният защитник Миенти Абена вкара втори гол във вратата на Лука Гугешашвили.

В средата на полувремето реферът отсъди дузпа в полза на Гьозтепе, но Мироши не съумя да преодолее стража на гостите Кацпер Тобиаш. Последваха два гола на друг поляк - Кацпер Козловски, и Газиантеп се оттелги на почивката с повече от комфортна преднина.

Стоилов реагира с тройна смяна, като в игра се появиха Алексис Антунеш, Огюн Байрак и Арда Йозчимен. В 52-рата минута Жандерсон подаде на Жуан Сантош, който от няколко метра върна едно попадение.

Двайсетина минути преди края Огюн Байрак извърши грубо нарушение срещу Карамба Гасама и домакините останаха с човек по-малко. Въпреки това, те стигнаха и до втори гол, дело отново на Жуан Сантош, който реализира дузпа в добавеното време.

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Снимки: Imago