Солберг увеличи преднината си в Чили, Еванс сe откъсна пред Паяри

Оливър Солберг води в рали „Чили“ след петъчния ден, докато Елфин Еванс е в позиция да спечели повече точки от своя съперник в WRC, Сами Паяри.

Солберг поведе в надпреварата още в първия етап, но Еванс незабавно отговори във втората отсечка и измести шведа от върха на класирането.

Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

Въпреки че Тиери Нювил с Хюндай спечели третия етап и стана третият различен победител в три отсечки, Солберг беше по-бърз от Еванс и влезе в сервизния парк с преднина от 2,3 секунди.

Нощният дъжд направи сутрешните етапи мокри и коварни, но следобед пътищата изсъхнаха, което намали предимството на пилотите, стартиращи по-напред.

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Солберг обаче беше безупречен, побеждавайки Еванс и в трите следобедни отсечки, като увеличи преднината си до двуцифрено число. Това се случи въпреки болки в гърба, които получи след скок в СЕ5 – контузия, от която все още се възстановява след тежко приземяване във Финландия преди шест седмици.

„Опитахме се да поддържаме разликата с Елфин, но без да правим грешки и да губим стартовата си позиция за утре. Мисля, че беше важен следобед, в който карахме чисто - заяви Солберг. - Добър ден, щастлив съм.“

Еванс не беше особено доволен, че е загубил позиции спрямо съотборника си, но от гледна точка на шампионата денят беше успешен, тъй като Паяри завърши деня на пето място.

„Звучи добре, когато го казваш така, но следобедът беше по-труден, отколкото очаквахме - призна Еванс. - Не се представихме толкова добре, колкото ни се искаше. Увереността изглеждаше налице, но времената не отговаряха на това, така че се надявам утре да е по-добре.“

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Сега Еванс е по-близо до третия Адриен Фурмо, отколкото до лидера Солберг, с буфер от 7,9 секунди пред пилота на Хюндай. Фурмо направи силно каране в последния етап за деня, за да защити третото си място от Себастиен Ожие.

Започвайки СЕ6 само с 0,7 секунди пред световния шампион, Фурмо изпревари Ожие с една секунда, за да си осигури преднина от 1,7 секунди за през нощта. Паяри е на още 2 секунди зад Ожие.

„Невероятно е - усмихна се Фурмо. - Тези коли са просто фантастични. Да карам този автомобил на тези етапи е едно от най-хубавите неща на света, просто е невероятно. С всичките хълмове и скокове е толкова напрегнато. Дадох всичко от себе си, така че нямам съжаления за тази вечер.“

Ожие добави: „Всичко е много оспорвано. Имаше места, където можех да бъда малко по-агресивен, но всичко е наред, опитахме.“

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Нювил имаше „разочароващ“ ден и завърши шести, като разкри, че е имал „лек теч от амортисьор“ следобед, но като цяло просто не се е чувствал достатъчно комфортно зад волана.

„В крайна сметка просто не сме достатъчно бързи, няма извинение - каза Нювил. - Когато усещането го няма, не можеш да направиш нищо.“

Нювил е на 27,4 секунди от лидера, но с почти минута и половина преднина пред седмия Джош Макърлийн. Двата автомобила на М-Спорт Форд са разделени само от 2,4 секунди, като след СЕ4 бяха с равно време.

Междувременно Джон Армстронг има преднина от 9,1 секунди пред Есапека Лапи, който имаше проблеми с темпото през целия петък.

„За утре стартовият ред щеше да е много важен, а ние го загубихме - каза обезвереният Лапи. - Така че мисля, че утре загубите ще бъдат по-големи от днес. Нямам отговор.“

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Снимки: Gettyimages