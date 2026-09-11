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Кацута отново катастрофира в първата отсечка

  • 11 сеп 2026 | 15:53
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Кацута отново катастрофира в първата отсечка

Във второ поредно рали от WRC заводският пилот на Тойота Такамото Кацута дава най-добро време в шейкдауна и след това катастрофира в първата отсечка на състезанието.

Така стана в рали „Парагвай“, така се случи и днес в рали „Чили“.

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Така и навигаторът му Джеймс Фултън излетяха от пътя на 6,2 километра след старта на първата отсечка „Туркуя 1“ (22,94 км), като екипажите бяха изненадани от калния път и много ниското ниво на сцепление. През нощта валя силен дъжд и в първите днешни отсечки има много кални участъци и тук-там локви.

Такамото Кацута най-бърз на шейкдауна в Чили
Такамото Кацута най-бърз на шейкдауна в Чили

В рали „Парагвай“ Така се удари на по-малко от километър след старта на първия етап и отпадна, след това се върна по системата Супер рали, но в края на ралито пак катастрофира тежко и тогава пострада навигаторът му Аарън Джонсън, който пропусна рали „Чили“.

Най-добро време в етапа записа Оливър Солберг (Тойота), следван на 1,4 секунди от водача в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота). Трети остана Адриен Фурмо с Хюндай, на 11,6 секунди от Солберг.

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Снимки: Imago

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