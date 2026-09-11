Юха Канкунен вече планира купона за титлата на Тойота

Тойота разполага с огромно предимство от 173 точки пред Хюндай в шампионата при конструкторите в WRC. Японският производител се нуждае от едва седем точки в Чили, за да си осигури титлата.

На практика празненствата на Тойота биха могли да бъдат отложени само ако Елфин Еванс, Оливър Солберг и Себастиен Ожие, които са номинирани за точки за заводския отбор, отпаднат от макадамовото рали в Чили. В същото време Хюндай ще трябва да вземе максимален брой точки от събитието.

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Този сценарий обаче изглежда изключително малко вероятен. В резултат на това временно изпълняващият длъжността директор на отбора на Тойота, Юха Канкунен, вече е подготвен за празненствата по случай титлата.

„Винаги съм готов. Но трябва да постигнем някакъв резултат тук“, подчерта Канкунен.

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Тойота е печелила поне 40 точки във всеки кръг от Световния рали шампионат този сезон. Разглеждайки резултатите на всички отбори през годината, се виждат само два случая на нулев актив: отборът на Сами Паяри - Тойота Газу Рейсинг WRT2, и М-Спорт Форд не успяха да спечелят точки на откриващото сезона Рали Монте Карло.

Следователно Тойота има всички основания да се готви за празненствата по случай конструкторската си титла. Тази корона означава дори повече за японската марка от титлата при пилотите. Въпреки това, според Канкунен, веднага след финала на рали "Чили" няма да има купон за титлата.

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„Все още не сме решили. Но е възможно да преместим партито във Финландия, когато се върнем в базата, защото някои хора си тръгват още в неделя вечер, други в понеделник сутрин, а трети ще се върнат във вторник. Искам да кажа, че би било доста трудно да го организираме тук“, обясни Канкунен.

След като Тойота си осигури тазгодишната титла, японският производител ще има общо десет конструкторски шампионата. Това ще изравни Тойота с Ланча на върха във вечната класация.

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Това има специално значение за Канкунен, който е помагал както на Тойота, така и на Ланча да печелят конструкторски титли по време на собствената си състезателна кариера.

„Спечелих четири и с Ланча. Нека видим как ще се развият нещата. Но съм доста уверен, че можем да направим нещо, за да вземем достатъчно точки“, каза Канкунен.

Рали Чили стартира днес, като програмата за първия ден включва шест специални етапа.

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Снимки: Imago