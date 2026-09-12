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Николай Грязин води в WRC2 в рали "Чили"

  • 12 сеп 2026 | 09:14
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Само две седмици след като триумфира с шампионската титла при отборите във WRC2 в Парагвай, тимът на Ланча показа защо това първо място е заслужено. В края на първия ден на рали "Чили" Николай Грязин се прибра в сервизния парк с преднина от 8,5 секунди пред лидера в шампионата Роберт Вирвес (Шкода).

Съотборникът на Грязин, Йоан Росел, завърши деня на трета позиция, на 12,2 секунди зад Вирвес. Французинът получи служебно време за последния етап, който беше спрян с червен флаг, след като Алехандро Кахон катастрофира на 8,5 километра след старта.

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В едва второто си състезание с Шкода Фабия RS Rally2, съотборникът на Вирвес в Токспорт – Тейлър Гил, се нареди на впечатляващото четвърто място в общото класиране. Той сравни етапите с тези в родната си Австралия.

Гас Грийнсмит допълни челната петица като най-добре представилият се пилот с Тойота. Той изостана на 9,7 секунди от Гил, но имаше комфортен аванс пред местните герои Хорхе Мартинес и Алберто Хелер.

След отпадането на Кахон и Юки Ямамото, които катастрофираха на едно и също място, победителят от Парагвай Диего Домингес се изкачи до осмото място, а Педро Хелер и Тадео Роселот оформиха челната десетка.

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