Николай Грязин води в WRC2 в рали "Чили"

Само две седмици след като триумфира с шампионската титла при отборите във WRC2 в Парагвай, тимът на Ланча показа защо това първо място е заслужено. В края на първия ден на рали "Чили" Николай Грязин се прибра в сервизния парк с преднина от 8,5 секунди пред лидера в шампионата Роберт Вирвес (Шкода).

Съотборникът на Грязин, Йоан Росел, завърши деня на трета позиция, на 12,2 секунди зад Вирвес. Французинът получи служебно време за последния етап, който беше спрян с червен флаг, след като Алехандро Кахон катастрофира на 8,5 километра след старта.

Солберг увеличи преднината си в Чили, Еванс сe откъсна пред Паяри

В едва второто си състезание с Шкода Фабия RS Rally2, съотборникът на Вирвес в Токспорт – Тейлър Гил, се нареди на впечатляващото четвърто място в общото класиране. Той сравни етапите с тези в родната си Австралия.

Гас Грийнсмит допълни челната петица като най-добре представилият се пилот с Тойота. Той изостана на 9,7 секунди от Гил, но имаше комфортен аванс пред местните герои Хорхе Мартинес и Алберто Хелер.

След отпадането на Кахон и Юки Ямамото, които катастрофираха на едно и също място, победителят от Парагвай Диего Домингес се изкачи до осмото място, а Педро Хелер и Тадео Роселот оформиха челната десетка.

Солберг поведе пред Еванс в рали „Чили“

#WRC

TUMBÓ FAU



▪️Fabrizio "Fau" Zaldívar sufrió un fuerte vuelco hoy en la PE5 de la primera etapa del Rally de #Chile Biobío. El accidente dejó importantes daños materiales en su Škoda Fabia RS Rally2 de la categoría #WRC2.#RallyChileBiobío #Paraguay #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/vpX2CVRR9R — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) September 11, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google