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Ще запази ли Оливър Солберг шансовете си за титлата?

  • 10 сеп 2026 | 16:14
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При оставащи три ралита до края на сезона в WRC, Оливър Солберг изостава с 41 точки от лидера в шампионата Елфин Еванс. Разликата е значителна, но ако Еванс претърпи сериозен неуспех дори в едно състезание и не спечели точки, Солберг може бързо да се върне в битката за титлата.

Между 24-годишния Солберг и Еванс се намира и Сами Паяри, който има преднина от 21 точки пред шведа. Този уикенд в Чили ще се разпределят важни точки в надпревара, която поне на хартия би трябвало да подхожда на Солберг.

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„Рали "Чили" би трябвало да бъде още едно фантастично южноамериканско изживяване. Рали културата там е наистина силна, с много страст, а и има някои страхотни етапи“, сподели ентусиазирано Солберг.

Солберг пази добри спомени от Южна Америка отпреди година. През сезон 2025 той отпразнува победата в категорията WRC2 в Чили, с която си осигури и титлата в класа. Сега целта му е поне подиум във висшата категория.

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„Пътят може да се промени много между първото и второто преминаване и да стане наистина абразивен за гумите. Имам хубави спомени от Чили миналата година, когато спечелихме както ралито, така и титлата в WRC2“, каза Солберг.

Рали "Чили" започва в петък следобед наше време. Маршрутът включва 16 специални етапа с обща дължина от около 311 километра.

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Снимки: Gettyimages

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