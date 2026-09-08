Лацио обяви последното си ново попълнение

От Лацио официално обявиха последното си лятно попълнение, а именно защитникът Диого Лейте, който пристига като свободен агент. Договорът на португалеца е за 2+2 години, като той ще носи фланелката с номер 2.

27-годишният играч, който е юноша на Порто прекара последните три сезона в Унион (Берлин), но не поднови изтеклия си контракт. За германския клуб той изигра общо 136 мача с два гола и четири асистенции. Любопитното е, че по-рано през това лято Лацио подписаха с още един централен бранител, който дойде като свободен агент именно от Унион. Става въпрос за Данильо Дуки, който се вписа отлично в състава на Дженаро Гатузо.

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