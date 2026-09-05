Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

В Лацио са си осигурили привличането на защитника Диого Лейте, който ще пристигне като свободен агент и ще подпише договор за 3+1 години, съобщават италианските трансферни експерти.
Очакванията са още утре португалецът да премине медицинските си прегледи и да подпише своя контракт. За последно 27-годишният централен бранител носеше екипа на Унион (Берлин), където за четири сезона юношата на Порто записа 136 мача с два гола и четири асистенции. Лейте се явява заместник на Алесио Романьоли, който преди два дни беше продаден на катарския Ал-Сад за 3 млн. евро.
Любопитното е, че по-рано през лятото Лацио се подсили с още един защитник, дошъл със свободен трансфер от Унион. Става въпрос за Данильо Дуки, който няма пропусната минута в първите три двубоя на “орлите” през този сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google