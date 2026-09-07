Фратези за трети път се превърна в герой за Лацио

Лацио запази стопроцентовия си актив и след третия кръг в Серия "А". Отборът на Дженаро Гатузо направи обрат и спечели с 2:1 визитата си на Удинезе, като по този начин се изравни с другите два безгрешни отбора от началото на сезона - Рома и Интер.

Привеченият от "нерадзурите" Давиде Фратези още веднъж имаше огромен принос за успеха на Лацио. Италианският национал, който донесе минималните победи срещу Болоня и Дженоа, изравни резултата в 75-ата минута, а друго ново попълнение - Алберт Гудмундсон, осигури трите точки на "бианкочелестите".

Първото полувреме в Удине премина равностойно, като най-близо до гола за Лацио беше Матия Дзакани, но Мадука Окойе отрази негов изстрел. Пред другата врата положения пропуснаха Кийнън Дейвис и Хасан Камара.

Бившият халф на Лудогорец Якуб Пьотровски получи жълт картон в началото на мача, а освен това се контузи и отстъпи мястото си на Ленън Милър. заради травма още преди почивката напусна и Умар Соле - брат на халфа на ЦСКА Исак Соле. Той пък беше заменен от Кристиан Кабаселе, който преди време игра в Лудогорец.

В началото на второто полувреме Кийнън Дейвис хитро изведе Йеспер Карлстрьом в наказателното поле и швдският халф даде преднина на "фриуланите".

Лацио взе инциативата, но трудно намираше път през сгъстената отбрана на Удинезе. Стигна се обаче до 75-ата минута, когато Матия Дзакани отправи перфектно центриране към Давиде Фратези и той опъна мрежата за 1:1.

Малко след гола Фратези беше заменен от Алберт Гудмундсон и точно дошлият от Фиорентина донесе победата на Лацио. Исландецът засече с глава меко центриране на Данильо Дуки и Окойе нямаше какво да стори.

Поражението е първо за Удинезе през сезона и остави отбора на 11-та позиция в подреждането.

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Снимки: Gettyimages