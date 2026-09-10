Олимпиакос смени един испански треньор с друг

Гръцкият гранд Олимпиакос обяви раздяла със старши треньора Хосе Луис Мендилибар, който ще бъде заменен от Иманол Алгуасил.
Мендилибар прекара малко повече от две години на треньорския пост в Олимпиакос, но до неговото уволнение се стигна след равенството 1:1 с Волос през уикенда. Това бе първа грешна стъпка за тима след три кръга в гръцкото първенство, но преди това дойде и разочарованието от отпадането в квалификациите на Шампионската лига от нидерландския НЕК Неймеген.
Начело на Олимпиакос 65-годишният испанец спечели четири трофея - по веднъж титлата, Купата и Суперкупата в Гърция, както и трофея в Лигата на конференциите през 2024 година. Той е заменен от 55-годишния си сънародник Алгуасил, чиято треньорска кариера започна в школата на Реал Сосиедад през 2011 година и премина през всички нива в баския клуб. Между 2018 и 2025 година Алгуасил бе начело на мъжкия отбор на “чури урдин”, с който взе веднъж Купата на краля. През последната кампания 2025/26 той работи в саудитския Ал Шабаб, но там записа само шест победи в 24 мача.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages