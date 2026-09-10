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Олимпиакос смени един испански треньор с друг

  • 10 сеп 2026 | 16:30
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Олимпиакос смени един испански треньор с друг

Гръцкият гранд Олимпиакос обяви раздяла със старши треньора Хосе Луис Мендилибар, който ще бъде заменен от Иманол Алгуасил.

Мендилибар прекара малко повече от две години на треньорския пост в Олимпиакос, но до неговото уволнение се стигна след равенството 1:1 с Волос през уикенда. Това бе първа грешна стъпка за тима след три кръга в гръцкото първенство, но преди това дойде и разочарованието от отпадането в квалификациите на Шампионската лига от нидерландския НЕК Неймеген.

Начело на Олимпиакос 65-годишният испанец спечели четири трофея - по веднъж титлата, Купата и Суперкупата в Гърция, както и трофея в Лигата на конференциите през 2024 година. Той е заменен от 55-годишния си сънародник Алгуасил, чиято треньорска кариера започна в школата на Реал Сосиедад през 2011 година и премина през всички нива в баския клуб. Между 2018 и 2025 година Алгуасил бе начело на мъжкия отбор на “чури урдин”, с който взе веднъж Купата на краля. През последната кампания 2025/26 той работи в саудитския Ал Шабаб, но там записа само шест победи в 24 мача.

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Снимки: Gettyimages

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