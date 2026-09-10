Олимпиакос смени един испански треньор с друг

Гръцкият гранд Олимпиакос обяви раздяла със старши треньора Хосе Луис Мендилибар, който ще бъде заменен от Иманол Алгуасил.

Мендилибар прекара малко повече от две години на треньорския пост в Олимпиакос, но до неговото уволнение се стигна след равенството 1:1 с Волос през уикенда. Това бе първа грешна стъпка за тима след три кръга в гръцкото първенство, но преди това дойде и разочарованието от отпадането в квалификациите на Шампионската лига от нидерландския НЕК Неймеген.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026

Начело на Олимпиакос 65-годишният испанец спечели четири трофея - по веднъж титлата, Купата и Суперкупата в Гърция, както и трофея в Лигата на конференциите през 2024 година. Той е заменен от 55-годишния си сънародник Алгуасил, чиято треньорска кариера започна в школата на Реал Сосиедад през 2011 година и премина през всички нива в баския клуб. Между 2018 и 2025 година Алгуасил бе начело на мъжкия отбор на “чури урдин”, с който взе веднъж Купата на краля. През последната кампания 2025/26 той работи в саудитския Ал Шабаб, но там записа само шест победи в 24 мача.

Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον νέο μας προπονητή! / We welcome Imanol Alguacil, our new Head Coach! 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #Coach pic.twitter.com/cEINLer99A — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages