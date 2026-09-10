Деко обсъди трансферите на Барселона и обясни защо Бернардо Силва не подписа с клуба

Спортният директор на Барселона Деко направи преглед на летния трансферен прозорец в интервю за RAC 1. Португалецът анализира напусналите, новите попълнения и неуспешните сделки, като тази за Бернардо Силва.

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„Той искаше да дойде в Барса, но нещата не се получиха. Ние имаме определени параметри, а и това не беше позицията, която търсехме. Освен това ставаше въпрос за икономически аспект и за игрови минути, той искаше да играе. Ако има възприятия, различни от нашите, не можем да направим нищо“, разкри Деко.

🚨🎙️| Deco: “Bernardo Silva? It wasn’t the position we were looking for. I love him, he’s one of the best in the world in his role. He wanted to COME to Barça, but it didn’t happen because we have our OWN parameters. It was an economic issue and about playing MINUTES. He wanted… pic.twitter.com/OMotT3f35Y — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 10, 2026

Родри, за разлика от него, пристигна в Барса от Манчестър Сити. Спортният директор на „блаугранас“ призна, че това е било пазарна възможност. „Преди няколко месеца дори не го обмисляхме. Смятахме го за невъзможно, защото имаше още една година от договора си. В момента, в който се чу, че може да напусне Сити, попитах техния спортен директор, който ми потвърди, че ще го пуснат“, посочи Деко относно пристигането на Родри, което не влияе на ролята на Френки де Йонг в отбора: „Не съм имал оферти за него“.

🎙 How did the Rodri deal begin❓



🚨 Deco: “A few months ago, we weren't thinking about it at all... We didn't believe he would leave Manchester City.



▪️We saw it as impossible because he had one more year on his contract.



▪️When we started hearing he might leave, I asked the… pic.twitter.com/cdqU9oKTxZ — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) September 10, 2026

Това лято Барселона привлече от Премиър лийг и Антъни Гордън, автор на четири асистенции от началото на сезона. „Едно от нещата, които ни затрудняваха миналата година, беше, че без Рафиня енергията на отбора спадаше. Анализирахме много крила, но с Гордън нещата бяха ясни. Той беше много развълнуван да стане част от проекта и ние платихме пазарната му стойност“, спомня си португалецът, който смята, че бившият играч на Нюкасъл се адаптира по-добре от Маркъс Рашфорд към изискванията на Флик: „Благодарни сме на Рашфорд, но Гордън ни дава повече от това, което треньорът търси“.

🚨🎙️| Deco: “Signing of Anthony Gordon? We have a clear idea of what we’re looking for. One of the things that was difficult last year was that, without Raphinha, the team’s energy dropped — it was lost. We needed more intensity. We analysed many wingers. Signing players from the… pic.twitter.com/z9cRtZj7t2 — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 10, 2026

Английското крило пристигна в Барселона със светкавична операция, която дори медиите не успяха да предвидят. „Имаме затворена работна група. Ако зависеше от пресата, щяхме да привлечем 50 играчи. Ако има изтичане на информация, трансферите се усложняват, защото агенти или клубове променят условията. Името на Барса е много силно, то движи света“, уточнява Деко.

🚨 Barça director Deco: “We're very grateful to Rashford, but Anthony Gordon brings more of what the coach is looking for”, told RAC1. pic.twitter.com/cMYuP9eq10 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

Също така 49-годишният спортен директор анализира и продажбите, които донесоха близо 100 милиона евро в касата. Половината от тези пари бяха платени от Пари Сен Жермен за Феран Торес, който отбеляза хеттрик тази сряда в Шампионската лига. „Играчите в Барса трябва да са щастливи и на 100%. Той искаше да напусне, за да бъде главно действащо лице. Щом поиска да си тръгне, го пускаме“, отбелязва Деко.

🚨🎙️| Deco: “Ferran Torres? Players at Barça have to be HAPPY and give 100%. I’m happy for him and his hat-trick. Football is all about confidence, and we all came away feeling good. He wanted to leave and be a key player. If he asks to leave, we’ll let him GO. He contributed a… pic.twitter.com/oQtnwP65pc — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 10, 2026

Роналд Араухо, който се отличи в ШЛ с асистенцията си с пета за втория гол на Ливърпул, също напусна Барса това лято, макар и под наем. „Изпитвам обич към него, искам да успее. Лично на мен много ми харесва. В определени моменти не успя да бъде на своето ниво, но престоят му в Барса беше грандиозен. Той има договор с нас, все още е рано (да се вземе решение - б.р.)“, информира португалецът, когото е заболяло от напускането на Марк Касадо: „Когато си тръгва играч от школата, е по-трудно. Той е пример за младите за устойчивост и постоянство. Футболът е такъв, не могат да играят всички“.

🚨 Deco on Ronald Araujo: "I watched the Liverpool match yesterday. I love him, I have a lot of affection for him. I want it to go well for him."



"At times, he hasn’t been able to perform at his best, but his time at Barça has been spectacular. Sometimes, the ideas don’t align.… pic.twitter.com/LhgCxNTgME — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 10, 2026

От друга страна, Алехандро Балде, който все още не е дебютирал този сезон, реши да остане в каталунския клуб въпреки конкуренцията с Чави Еспарт и Жоао Кансело. „Нищо не се е случило, той е наш играч. На 22 години е, има голямо бъдеще и договор с най-добрия клуб в света. Ако Балде е добре, е трудно да не играе в Барса“, завърши Деко.

🚨🎙️| Deco: “Balde? Nothing has happened, he’s our player. He’s 22 years old, has a bright future and a contract with the best club in the world. He has to fight for his place. He’s had injuries, but two years ago he was spectacular. If this Balde is fit, it’s unlikely he won’t… pic.twitter.com/Ol7XICN7as — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 10, 2026

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Снимки: Gettyimages