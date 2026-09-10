Деко обсъди трансферите на Барселона и обясни защо Бернардо Силва не подписа с клуба

Спортният директор на Барселона Деко направи преглед на летния трансферен прозорец в интервю за RAC 1. Португалецът анализира напусналите, новите попълнения и неуспешните сделки, като тази за Бернардо Силва.
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„Той искаше да дойде в Барса, но нещата не се получиха. Ние имаме определени параметри, а и това не беше позицията, която търсехме. Освен това ставаше въпрос за икономически аспект и за игрови минути, той искаше да играе. Ако има възприятия, различни от нашите, не можем да направим нищо“, разкри Деко.
Родри, за разлика от него, пристигна в Барса от Манчестър Сити. Спортният директор на „блаугранас“ призна, че това е било пазарна възможност. „Преди няколко месеца дори не го обмисляхме. Смятахме го за невъзможно, защото имаше още една година от договора си. В момента, в който се чу, че може да напусне Сити, попитах техния спортен директор, който ми потвърди, че ще го пуснат“, посочи Деко относно пристигането на Родри, което не влияе на ролята на Френки де Йонг в отбора: „Не съм имал оферти за него“.
Това лято Барселона привлече от Премиър лийг и Антъни Гордън, автор на четири асистенции от началото на сезона. „Едно от нещата, които ни затрудняваха миналата година, беше, че без Рафиня енергията на отбора спадаше. Анализирахме много крила, но с Гордън нещата бяха ясни. Той беше много развълнуван да стане част от проекта и ние платихме пазарната му стойност“, спомня си португалецът, който смята, че бившият играч на Нюкасъл се адаптира по-добре от Маркъс Рашфорд към изискванията на Флик: „Благодарни сме на Рашфорд, но Гордън ни дава повече от това, което треньорът търси“.
Английското крило пристигна в Барселона със светкавична операция, която дори медиите не успяха да предвидят. „Имаме затворена работна група. Ако зависеше от пресата, щяхме да привлечем 50 играчи. Ако има изтичане на информация, трансферите се усложняват, защото агенти или клубове променят условията. Името на Барса е много силно, то движи света“, уточнява Деко.
Също така 49-годишният спортен директор анализира и продажбите, които донесоха близо 100 милиона евро в касата. Половината от тези пари бяха платени от Пари Сен Жермен за Феран Торес, който отбеляза хеттрик тази сряда в Шампионската лига. „Играчите в Барса трябва да са щастливи и на 100%. Той искаше да напусне, за да бъде главно действащо лице. Щом поиска да си тръгне, го пускаме“, отбелязва Деко.
Роналд Араухо, който се отличи в ШЛ с асистенцията си с пета за втория гол на Ливърпул, също напусна Барса това лято, макар и под наем. „Изпитвам обич към него, искам да успее. Лично на мен много ми харесва. В определени моменти не успя да бъде на своето ниво, но престоят му в Барса беше грандиозен. Той има договор с нас, все още е рано (да се вземе решение - б.р.)“, информира португалецът, когото е заболяло от напускането на Марк Касадо: „Когато си тръгва играч от школата, е по-трудно. Той е пример за младите за устойчивост и постоянство. Футболът е такъв, не могат да играят всички“.
От друга страна, Алехандро Балде, който все още не е дебютирал този сезон, реши да остане в каталунския клуб въпреки конкуренцията с Чави Еспарт и Жоао Кансело. „Нищо не се е случило, той е наш играч. На 22 години е, има голямо бъдеще и договор с най-добрия клуб в света. Ако Балде е добре, е трудно да не играе в Барса“, завърши Деко.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages