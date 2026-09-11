Лапорта с амбициозна цел за новия сезон на Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи амбициозно послание по време на традиционното поднасяне на цветя пред паметника на Рафаел Казанова по случай Националния ден на Каталуния (Диада). Той посочи и четирите трофея като цел пред „блаугранас“ през настоящия сезон.

FC Barcelona, led by president @JoanLaportaFCB, takes part in the floral tribute at the monument to Rafael Casanova on the occasion of Catalonia’s National Day 💐 pic.twitter.com/FFR8a6g2ab — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 11, 2026

„Тази година си поставихме за цел да спечелим Ла Лига, Купата, Суперкупата и Шампионската лига - амбициран е Лапорта. - Това изисква от нас да поддържаме максимална концентрация и напрежение. Винаги трябва да мислим за отборния дух, това е, което играчите трябва да правят, и то ще ни донесе титли.”

На въпрос дали Шампионската лига е специален блян, той отговори: „Всички имаме специално отношение към Шампионската лига и ще работим усилено, за да се опитаме да я спечелим“.

Президентът на Барселона не спести похвалите си за Ламин Ямал: „Той притежава зрялост, която е гениална за възрастта му, и е ярък пример за това какво трябва да прави отборът през този сезон. С напрежение, с интензивност, с ангажираност, без отпускане. Да се работи на пълни обороти“.

Освен това Лапорта отбеляза, че е очаквал силния старт на Барселона, тъй като спортният директор Деко е изградил страхотен състав: „Да, очаквах го, защото имаме много балансиран отбор. Това, което Деко и целият му екип направиха, означава, че всеки трябва да бъде много нащрек, защото в състава има много качество. Разполагаме с два много конкурентни отбора и който и да играе, се справя добре. Затова всички трябва да са нащрек, ангажирани и под напрежение. Няма място за отпускане. Трябва да помним, че сме кандидати за спечелването на титли“.

По време на честванията на Диада Лапорта беше придружен от Фермин Лопес.

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