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Лапорта с амбициозна цел за новия сезон на Барселона

  • 11 сеп 2026 | 11:06
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Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи амбициозно послание по време на традиционното поднасяне на цветя пред паметника на Рафаел Казанова по случай Националния ден на Каталуния (Диада). Той посочи и четирите трофея като цел пред „блаугранас“ през настоящия сезон.

„Тази година си поставихме за цел да спечелим Ла Лига, Купата, Суперкупата и Шампионската лига - амбициран е Лапорта. - Това изисква от нас да поддържаме максимална концентрация и напрежение. Винаги трябва да мислим за отборния дух, това е, което играчите трябва да правят, и то ще ни донесе титли.”

На въпрос дали Шампионската лига е специален блян, той отговори: „Всички имаме специално отношение към Шампионската лига и ще работим усилено, за да се опитаме да я спечелим“.

Президентът на Барселона не спести похвалите си за Ламин Ямал: „Той притежава зрялост, която е гениална за възрастта му, и е ярък пример за това какво трябва да прави отборът през този сезон. С напрежение, с интензивност, с ангажираност, без отпускане. Да се работи на пълни обороти“.

Освен това Лапорта отбеляза, че е очаквал силния старт на Барселона, тъй като спортният директор Деко е изградил страхотен състав: „Да, очаквах го, защото имаме много балансиран отбор. Това, което Деко и целият му екип направиха, означава, че всеки трябва да бъде много нащрек, защото в състава има много качество. Разполагаме с два много конкурентни отбора и който и да играе, се справя добре. Затова всички трябва да са нащрек, ангажирани и под напрежение. Няма място за отпускане. Трябва да помним, че сме кандидати за спечелването на титли“.

По време на честванията на Диада Лапорта беше придружен от Фермин Лопес.

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