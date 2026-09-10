Такамото Кацута най-бърз на шейкдауна в Чили

Такамото Кацута записа най-доброто време в шейкдауна на рали „Чили“, като изпревари пилота на Хюндай Адриен Фурмо с впечатляващите 2,4 секунди.
Преди две седмици Кацута преживя тежко рали „Парагвай“ с две катастрофи в рамките на три дни. При последната неговият навигатор Арън Джонстън счупи ключица, което го извади от надпреварата в Чили.
Дали рали "Чили" ще донесе на Адриен Фурмо мечтаната първа победа в WRC?
Действащият световен шампион Себастиен Ожие беше най-бърз при първото преминаване на 5,76-километровата отсечка, но Кацута, заедно с новия си навигатор Джеймс Фултън, оглави класирането след втория си опит.
Фурмо, който продължава да търси първата си победа във WRC, поведе атаката на Хюндай и завърши втори, с 0,1 секунди пред Сами Паяри. Финландецът има шанс да спечели четвърто поредно състезание в WRC в Чили.
Ще запази ли Оливър Солберг шансовете си за титлата?
Неговият сънародник Есапека Лапи записа същото най-добро време като Паяри, но загуби повече от половин минута при първото си минаване, когато загуби контрол над задната част на своя Хюндай и се удари в насип, без да успее да коригира поднасянето. Лапи направи четири опита на шейкдаун етапа – повече от всеки друг.
Съотборникът му Тиери Нювил се нареди пети, на 2,8 секунди от темпото на Кацута, а Ожие в крайна сметка завърши шести, само на една десета зад Нювил.
Джон Армстронг беше по-бързият от двамата пилоти на М-Спорт и зае седмото място, като обеща да подходи премерено в търсене на добро крайно класиране. Неговият съотборник Джош Макърлийн остана на 0,9 секунди зад него на осма позиция.
Оливър Солберг и лидерът в класирането Елфин Еванс допълниха челната десетка, като Еванс беше на 10,2 секунди от най-доброто време на Кацута.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages