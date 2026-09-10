ФИА отложи решението за финала на WRC

Във ФИА са отложили решението дали ще се проведе рали „Саудитска Арабия“ и съответно, дали там ще е финалът на сезона в Световния рали шампионат за сезон 2026. Неофициалната информация е, че във федерацията не са си поставили крайна дата, до която да има решение.

За втора поредна година сезонът в WRC трябва да завърши в Саудитска Арабия, но ескалацията на военните действия в Близкия изток правят това нереална перспектива.

EP just checking where the limits are 👀#WRC | #RallyChileBiobío 🇨🇱 pic.twitter.com/Ruv1840Fh2 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 10, 2026

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Заводските отбори на Тойота и Хюндай вече обявиха, че политиките на автомобилните компании, които стоят зад тях, не им позволяват да пътуват за Саудитска Арабия. Това предопределя съдбата на ралито, но местните организатори са твърдо решени да се борят и твърдят, че всичко ще мине без проблеми.

Дълго време се смяташе, че рали „Саудитска Арабия“ ще бъде сменено от финалния кръг на Европейския рали шампионат - „Шестте града в Северна Португалия“, но според информация от ФИА, шансовете на португалците са по-малки от 10%.

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Големият фаворит за слота е испанското рали „Каталуня“, като с него се кандидатира Кралският автомобилен клуб на Испания (RACC) и вчера състезанието получи нова дата - 11-14 ноември. Точно дните, в които трябва да се проведе рали „Саудитска Арабия“.

Но все още го няма решението на ФИА, въпреки че президентът на федерацията Мохамед бин Сулайем преди дни заяви, че организацията няма да постави в опасност нито един от пилотите или членовете на отборите.

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А заради неяснотите около рали „Саудитска Арабия“ WRC вече удължи срока за заявки за рали „Сардиния“, предпоследен кръг за сезона (1-4 октомври), тъй като това състезание може да има решаващо значение и за титлата в WRC2.

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Снимки: Gettyimages