  Антон Титов: Оспорвано състезание и жестока битка

Антон Титов: Оспорвано състезание и жестока битка

  21 сеп 2025 | 18:35
Антон Титов: Оспорвано състезание и жестока битка

Антон Титов и навигаторът му Александър Спиров (Хюндай i20N Rally2) стартираха с победа битката за националната рали титла за 2025 година, след като спечелиха 7-ото издание на рали „Дряново“.

„Състезанието беше оспорвано. Допуснахме грешка във второто минаване на „Килифарево“, но след това нашите конкуренти също сбъркаха. Борбата беше доста жестока и се радваме, че сме на финала“, коментира сутрешното си завъртане и края на битката Титов.

Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo) завършиха втори на 22,2 секунди. Но вчера Мишев имаше проблеми в двигателя, а днес спукаха гума.

„Много съм щастлив, че сме на финала. Второто място е успех, особено след проблемите с двигателя в първия ден“, заяви след края на състезанието Мишев.

