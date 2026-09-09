Ред Бул официално привлече сина на Райконен в своята програма за млади пилоти

Ред Бул обяви официално, че Робин Райконен ще влезе в програмата за млади пилоти на Биковете от началото на 2027 година. Робин Райконен е син на световния шампион във Формула 1 за 2007 година Кими Райконен.
От Ред Бул определят Райконен като „един от най-обещаващите млади таланти на неговото поколение“. Той се състезава с картинг шампионатите, в които има успехи както на национално ниво в Швейцария, така и на международната сцена.
„Робин вече демонстрира изключителни способности в картинга. Неговата скорост, състезателни умения и естествен талант го утвърдиха като един от най-обещаващите млади пилоти в неговата възрастова група. В същото време той впечатлява със своята зрялост, спокойствие и ясен фокус върху пилотирането.
„Нашата цел е да го развиваме стъпка по стъпка, без да оказваме ненужен натиск върху раменете му. Пътят през моторните спортове е дълъг и ние ще му дадем времето, подкрепата и ресурсите, от които се нуждае, за да увеличи максимално потенциала си. Силно вярваме, че талантът може да процъфтява, когато е подкрепян от правилните хора, правилната култура и правилната среда. Това е, което сме ангажирани да осигурим на Робин, докато той продължава своето развитие. С нетърпение очакваме да направим следващите стъпки в неговото пътуване заедно с Робин и семейството му“, коментира ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис.
„Всички сме развълнувани и ентусиазирани, че Робин беше избран да продължи състезателния си път като член на младежкия отбор на Ред Бул. Лоран и всички останали в Ред Бул ни подкрепяха изключително много по време на всички наши дискусии. Те предлагат завладяваща и всеобхватна програма за развитие и насърчаване на напредъка на Робин през следващите години и му осигуряват целия опит, необходим за развиване на естествения му талант, който е демонстриран в пълна степен във всичките му картинг начинания до момента“, заяви Кими Райконен.
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Снимки: Red Bull Content PoolДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google