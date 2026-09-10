Фернандо Алонсо може да стартира в Льо Ман догодина

Фернандо Алонсо потвърди, че преминаване към Световния шампионат за издръжливост (WEC) през следващата година е възможна опция, докато обмисля решението за бъдещето си.

Испанецът все още не е обявил какви са намеренията му за 2027, тъй като тепърва предстои официално да се ангажира с удължаване на договора си във Формула 1.

No update for now from Fernando on his future 🧐👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hWw5glyMfr — Formula 1 (@F1) September 10, 2026

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До момента Астън Мартин преминава през труден сезон, като Алонсо е спечелил едва три точки след 13 проведени кръга.

Въпреки това базираният в Силвърстоун отбор изрази желанието си да продължи с Алонсо и през следващия сезон, докато се стреми към скок в класирането заедно със своя партньор при двигателите Хонда.

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Извън Формула 1, Астън Мартин има свой проект в Световния шампионат за издръжливост – състезание, което Алонсо познава добре, след като спечели титлата през сезон 2018-19 с Тойота, както и две победи в „24-те часа на Льо Ман“.

На въпрос дали преминаване към WEC е опция за 2027 г., Алонсо отговори пред медиите: „Да!“

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Алонсо многократно е настоявал, че бъдещето му във Формула 1 няма да се определя от конкурентоспособността на болида, а по-скоро от това доколко му харесва да пилотира според новите технически правила.

Вече стана ясно, че този уикенд в Мадрид не се очаква съобщение относно бъдещето на Алонсо, въпреки че това е домашен кръг за двукратния световен шампион.

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Алонсо потвърди това преди уикенда в Мадрид, като настоя, че всяко изявление за бъдещето му „няма да е скоро“.

Докато се фокусира върху събитията на пистата, Алонсо очаква трудно състезание, тъй като пилотите ще трябва бързо да свикнат с новото градско трасе, за което някои прогнозират, че може да предизвика хаос.

„Пистата изглежда трудна, на първо място, за научаване“, каза той.

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„Много е технична, с много преминаване през бордюри и няколко високоскоростни секции, където трябва да се доближиш много до стените, което е много атрактивно и носи висок адреналин за един пилот.“

„Някои участъци приличат на Джеда. Но едно е на симулатора, а реалността винаги ти дава различно усещане.“

„Така че очаквам с нетърпение първата свободна тренировка, за да науча пистата от болида и да открия всички тези детайли.“

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Снимки: Gettyimages