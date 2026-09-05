Комо проведе наказателна акция срещу Дженоа

Комо се съвзе след откриващия гол на Милутин Осмаич, за да разгроми Дженоа с 4:1 и да оглави класирането в Серия "А". Асане Диао се отчете с две попадения, Мартин Батурина и Нико Пас също се разписаха, а Мойс Кийн направи асистенция при дебюта си.

Отборът на Сеск Фабрегас влезе в мача след победа с 2:1 като гост на Наполи, а новите попълнения Мойс Кийн и Роберт Санчес останаха на пейката в очакване на своя дебют. Единствено Джейдън Адай беше в лазарета.



От своя страна Дженоа беше в криза след загуби от Наполи и Лацио без отбелязан гол. Лоренцо Вентурино, Йой Нуредини, Хамед Траоре и Елиас Хавел продължаваха да са извън строя, но Джибрил Соу и Милутин Осмаич записаха първите си мачове като титуляри.

В началото Джъстин Бийлоу изби с върха на пръстите си фалцов удар на Ян Коуто под гредата, а след това отрази и мощен далечен изстрел на Нико Пас. Въпреки това Дженоа поведе в резултата противно на логиката. Лоренцо Коломбо проби по лявото крило срещу високо изнесената защита на Комо и подаде успоредно на бившия нападател на Престън Осмаич, който изпревари Трево Чалоба и отблизо вкара топката в мрежата.

Комо изравни, когато Мартин Батурина с удар с десния крак от значителна дистанция извън наказателното поле прати топката в далечния долен ъгъл. Мачът претърпя пълен обрат, след като Лео Йостигор само леко докосна с глава центриране на Алекс Вайе, което позволи на Асан Диао да засече от воле на далечната греда.

Комо се оттегли на почивка с преднина от 3:1. След продължително владеене на топката Ян Коуто прехвърли защитата с елегантен пас към Нико Пас, който овладя с левия крак, остави топката да тупне веднъж и с десния крак я изстреля в близкия горен ъгъл.

Анастасиос Дувикас видя как ударът му с глава минава на сантиметри от напречната греда, преди да отстъпи мястото си на дебютанта Мойс Кийн. Кингсли Ехизибуе също се появи в игра за първия си мач с екипа на Дженоа.

Резултатът можеше да стане 1:4, когато Нико Пас овладя лошо изчистена топка и с удар от движение от границата на наказателното поле нацели страничния стълб. Кийн остави своя отпечатък в дебюта си. Той комбинира с Максенс Какере в средата на терена, спринтира напред и щедро подаде на Диао, който с диагонален удар оформи своя втори гол в мача.

В последната минута Жуниор Месиас опита да вкара атрактивен гол с пета след изпълнение на ъглов удар, но топката мина встрани от вратата. Така Дженоа записа трета поредна загуба от началото на сезона в Серия "А".

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Снимки: Gettyimages