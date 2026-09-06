Илиан Илиев: Изключителна негативна промяна в съдийството

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев остана изключително разочарован от съдийството на мача на неговия тим, загубен с минималното 0:1 от тима на Локомотив (Пловдив) в срещата между двата тима от осмия кръг на efbet Лига. От спортно-техническа гледна точка наставникът на „моряците" сподели, че съперниците са си разменили по едно полувреме, но в изказването му преобладаваше негативният му коментар за тенденцията в родното съдийство.

Локомотив (Пд) живна точно преди дербито с Ботев, Черно море продължава да буксува

„Като начало можем да кажем така - разделихме две полувремена. Локомотив влязоха по-добре в мача, вкараха, след това имахме някои ситуации, но не успяхме. Второто полувреме бяхме по-добри, но понякога късметът ти обръща гръб, както беше в случая. Уцелихме греда, имаше и някои други ситуации. Това е като цяло, неприятна загуба. Въпреки че аз от поведението на футболистите поне съм доволен.

Първото полувреме Локомотив спечели повече единоборства точно в такива моменти, в които трябва да направим преход, да атакуваме. Те спечелиха единоборствата, имаха повече топката, второто полувреме - ние имахме това предимство и затова имахме повече ситуации от тях.

Първо трябва да кажа - аз го казах и в едно интервю преди няколко дни - изключително негативна промяна има в българското съдийство. Без да говорим с оправдания, с начини и т. н. Аз казах с едно полувреме, на полувремето им казах на футболистите, че с едно полувреме - толкова. Можехме да не загубим, но ако бяхме играли повече време, както второто, нямаше да загубим. Но изключително негативна промяна в съдийството, откакто Станислав Иванов се върна. Със сигурност ще подадем жалба и срещу ВАР-а. Не говоря за главния съдия и тази страничната съдийка, която чист червен картон за изгонване срещу Сидни - буквално за червен картон, тя дори не даде фал. За ВАР-а да не говорим, за Чинков. Счупиха крака на Алекс Колев, въобще не го разгледаха. Фал в последните секунди...

Така че оставяме конкретиката в този мач. Говоря, че което успя да направи Станислав Тодоров за две години - за няколко месеца виждаме, че се унищожи. Аз съм много време във футбола. Още от ЦСКА в София, в 30-ата минута дава корнер - целият стадион и свят вижда, че е аут! И се мъчат да помагат, и се гърчат на дадени отбори да помагат. Върнахме се години назад. Аз го казвам това за доброто на българския футбол - дали ще продължа да съм треньор тук другата година, тази година, дали ще си тръгна - не е толкова важно. Важното е едно нещо - че ние за да искаме промяна във футбола, ей тия неща, ей тия хора трябва да дойдат тук да помагат, а да не пречат. Както тази страничната съдийка, главният, Чинков и т. н.

Така че, със сигурност ще подадем жалба и ние в този мач виждаме, в други мачове - ето този в София, сто процента, ако беше от наша страна, това удара в главата на Керчев, щеше да е червен картон срещу нас, но пак се замълча. Така че Станислав Тодоров си тръгна, две години успя да направи нещо, но изглежда, че хора, които искат, но не се подчиняват на дадени директиви в нашия футбол, нямат място. Така че да не очакваме нищо добро занапред", каза Илиев.

Косич: Имах усещането, че можем да спечелим

Накрая наставникът на Черно море отговори и на въпрос как тимът му може да излезе от кризата, в която изпадна от началото на сезон 2026/2027.

„Ами... с победи. Да вкарваш гол, да побеждаваш, да не допускаш голове. Да се показва малко повече характер в някои трудни ситуации, както имаше първото полувреме. Ето, малко се объркахме по тази агресия на домакините. По този начин. Имаме труден мач с Локо София, после имаме труден мач с Арда и ако покажем характер през второто полувреме, мисля, че ще успеем", завърши Илиев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google