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  3. Черно море спечели турнира в памет на легендарния Илия Кирчев

Черно море спечели турнира в памет на легендарния Илия Кирчев

  • 9 сеп 2026 | 15:55
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Черно море спечели турнира в памет на легендарния Илия Кирчев

Децата на Черно море, родени през 2014 година, спечелиха турнира в памет на незабравимия капитан на „соколите“ през 50-те и 60-те години Илия Кирчев.

На финала, проведен на игрище „Локомотив“, младите „моряци“, водени от треньора Страхил Байчев, се наложиха с 3:2 над връстниците си от Спартак Варна.

В мача за третото място „Добруджа“ победи „Юнак“ Шумен след изпълнение на дузпи. Организатори на турнира бяха Община Варна и Зоналният съвет на БФС – Варна. На участниците бяха връчени купи и медали, а бяха раздадени и индивидуални награди за голмайстор, най-добър вратар и най-добър полузащитник.

Символичната фланелка на Илия Кирчев за най-добър защитник на турнира бе връчена от спортния директор Енгибар Енгибаров на млад футболист от „Спартак“ Варна.

Илия Кирчев оставя след себе си 15 години вярна служба към клуба – от 1951 до 1966 година. За „Спартак“ той записва 336 мача и отбелязва 4 гола. Един от най-добрите централни защитници за времето си в България, Кирчев остава пример за спортно майсторство, професионализъм и спортна етика на зеления терен.

Той има 25 мача за националния отбор на България и е бронзов медалист от Олимпийските игри в Мелбърн през 1956 година.

Споменът за големия футболист от миналото продължава да живее и до днес – в поколенията привърженици на футбола във Варна и в младите играчи, които с участието си в този турнир отдават почит на неговото име и наследство.

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