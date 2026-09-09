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Черно море търси изход от мини кризата

  • 9 сеп 2026 | 09:27
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Черно море търси изход от мини кризата

Неприятната новина в лагера на Черно море е контузията на централния нападател Алекс Колев и невъзможността да бъде използван в следващите двубои. Травмата на бившия национал идва в момент, в който футболистът се завърна от предходна контузия в срещата с Локомотив (Пловдив).

Ас на Черно море с тежка травма, ще отсъства дълго (снимка)
Ас на Черно море с тежка травма, ще отсъства дълго (снимка)

Прегледът е показал, че таранът има скъсани връзки на глезена и ще отсъства от 3 до 6 месеца в зависимост от проведеното лечение. По всяка вероятност на позицията на Колев в предстоящия мач ще бъде използван испанецът Хорхе Падийя. Варненци изразиха остро възмущение от съдийските отсъждания с жалба до БФС, като в нея подчертаха и липсата на адекватно съдийско решение във връзка с неприятната контузията на нападателя.

Черно море подава жалба срещу съдиите на мача с Локо (Пд), Алекс Колев с тежка контузия
Черно море подава жалба срещу съдиите на мача с Локо (Пд), Алекс Колев с тежка контузия

Иначе сблъсъкът между Черно море и Локомотив (София) в петък е много важен и за двата тима. Отборите се намират в дъното на таблицата в търсене на изход от тази временна ситуация. В последните десет двубоя "моряците" имат положителен баланс срещу "железничарите" с пет победи и две загуби, а други три срещи завършиха наравно.

Пламен Трендафилов

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