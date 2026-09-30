Изгряващата звезда Шарлот Хенрих гледа смело към Олимпийските игри в Лос Анджелис

Само за дванадесет месеца 20-годишната състезателка на 400 метра Шарлот Хенрих извървя пътя от европейска титла за девойки до 20 години във Финландия до впечатляващ пробив при жените. Днес уелската рекордьорка вече не е просто обещаваща надежда, чукаща на вратата на големия спорт, а атлетка, която оставя ярка следа на най-престижните лекоатлетически писти.

След като през май спечели бронзов медал с щафетата на Великобритания на Световното първенство по щафетни бягания в дебюта си при жените, Хенрих натрупа поредица от отличия. Младата състезателка вече може да се похвали със сребърни медали от Европейското първенство и шампионата Ultimate, както и с финал на Игрите на Британската общност. Сега погледът ѝ е насочен към най-голямата сцена — Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

“Искрено искам да бъда там“, сподели Хенрих пред Би Би Си Спорт. “Дори по време на Париж 2024 не смеех да гледам състезанията с мисълта, че мога да участвам. Не си позволявах да мечтая, но сега това изглежда като напълно реална възможност.“

Родена във Франция и израснала в Кент, където семейството ѝ се мести, когато тя е едва на пет години, Хенрих има право да се състезава за Уелс заради корените на своите близки от Кармартън. Именно това ѝ позволи да представи страната на Игрите на Британската общност, където остана на крачка от подиума с престижното четвърто място.

Подкрепата на семейството се оказва ключова за нейните успехи, тъй като самата тя признава, че дълго време се е борила с неувереност и колебания в собствените си сили.

“В училище изоставах и имах усещането, че всички са много по-добри от мен“, разказва тя. “Всеки ден се прибирах вкъщи и казвах на баща ми, че за нищо не ме бива. Сега е страхотно да мога да си кажа, че определено не е така.“

След като печели златото на 400 метра на Европейското първенство за девойки под 18 години през 2022 година, младата лекоатлетка признава, че си е наложила ненужно напрежение. Справянето с високите очаквания обаче постепенно отстъпва място на увереността, благодарение и на подкрепата от по-опитните съотборнички, сред които и Ейми Хънт, която ѝ напомня, че мястото ѝ в елита е напълно заслужено.

Дебютният сезон на Хенрих при жените бе белязан от забележителни постижения. През септември на турнира Ultimate в Будапеща тя пробяга блестящ последен пост в смесената щафета 4 по 400 метра, извеждайки Великобритания до сребърните отличия. Това увенча състезателната година, в която тя свали повече от секунда от личното си постижение.

Пробивът започна на Британския шампионат в Бирмингам през юни, където Хенрих финишира за 50.58 секунди и подобри 44-годишния национален рекорд на Уелс, принадлежащ на Мишел Скът. По-малко от месец по-късно тя свали още 0.13 секунди от това постижение по време на турнира от Диамантената лига в Лондон.

“Беше напълно неочаквана година за мен“, обобщава Хенрих. “Надминах всичко, което смятах за възможно. Знаех, че преходът към възрастните ще бъде труден, но след първенството на Великобритания наистина повярвах в себе си. Все още съм млада и мога да се развивам. Работим отлично с моя треньор и вече натрупах безценен опит.“

Изгряващата звезда на уелския спринт Шарлот Хенрик завърши на четвърто място в бягането на 400 метра при дебютното си участие на Игрите на Британската общност. След силното представяне атлетката вече гледа към едно вълнуващо бъдеще, като фокусът ѝ е изцяло насочен към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Хенрик признава, че не се страхува да си поставя високи цели и да мечтае за най-голямата спортна сцена, въпреки напрежението от очакванията.

“Много хора се боят да мечтаят, тъй като ако целта не бъде постигната, разочарованието е огромно. Чудесно е обаче, че днес мога открито да кажа: искам да бъда в Лос Анджелис. Ако не успея да стигна дотам, ще бъда наистина съкрушена“, споделя Хенрик.

Младата състезателка допълва, че мисълта за Олимпиадата ще я мотивира неотлъчно и през следващите две години, преследвайки своя детски копнеж.

“Мисля много за Лос Анджелис и вярвам, че това ще бъде в съзнанието ми през идните две години. Участието там би означавало изключително много за мен, най-вече защото мечтая за това още от дете“, категорична е уелската надежда.

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Снимки: Gettyimages