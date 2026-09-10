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Начева разкри майчините думи, които са я вдъхновили в един от най-тежките моменти в нейната кариера

  • 10 сеп 2026 | 16:13
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Александра Начева разкри в “Интервюто на Sportal.bg” кои са майчините думи, които са я вдъхновили в един от най-тежките моменти в нейната кариера - счупването на глезена през лятото на 2024 г.

“Моите родители винаги са ме подкрепяли и аз съм им много благодарна. Не са ме оставяли въобще да си помисля да се отказвам. Ако баща ми е страшен оптимист, майка ми е по-скоро реалист към песимист. Когато си счупих крака, тя ми каза: ”Александра, аз по-уверена в теб не съм била, че ти ще се завърнеш на пистата”. Не са спирали да ми помагат, защото в тези две години аз съм имала и тежки моменти, а те нито за момент не са ме оставяли.

Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център
Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център

Същото важи и за моя треньор (б.а. Стойко Цонов), който е бил до мен във всички тези периоди. Естествено и федерацията, която пак не ме е оставила в този мой период. Много хора тогава си мислеха, че дори няма да се върна отново да скачам, да участвам на големи формати, а камо ли да спечеля медал. Т.е. аз съм по-добра от преди.”

Всичко за подкрепата и динамичните отношения състезател-треньор между Начева и Стойко Цонов може да откриете във видеото.

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Снимки: Борислав Трошев

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