Иновативно състезание на 1 км подгрява Софийския маратон

Само седмица преди Софийския маратон столицата ще загрее с нов, различен и суператрактивен формат за градско бягане. На 4 октомври (неделя) ще се проведе първото издание на Sofia 1K Run - състезание на дистанция от точно 1 км. Идеята е вдъхновена от популярните градски състезания на една миля в Лондон и Ню Йорк, но адаптирана към една по-позната за България дистанция от 1 км.

Участниците ще бъдат разпределени в отделни серии, според предварително заявеното си ниво и очакван резултат. Така на една и съща дистанция ще може да застанат както някои от добрите български бегачи, така и любители и хора, за които това ще първото състезание в живота им.

В стартовите списъци е Мартин Проданов, национален рекорд на България на 1500 метра. Мартин е син на Светлин Проданов, един от най-добрите ни бегачи на средни разстояния, и на олимпийската шампионка в биатлона Екатерина Дафовска.

Трасето на Sofia 1k Run е в центъра на столицата със старт-финал ул. „Ген. Гурко“ и преминава в непосредствена близост до Националния стадион „Васил Левски“ и Орлов мост. Дистанцията е измерена и сертифицирана от Световната атлетика (WorldAthletics).

Преди основната програма ще се проведе Sofia 1K Kids Run за деца под 12 г., с адаптирани към възрастта дистанции - 80, 150, 250 и 500 метра. Организаторите подготвят и специална фен зона, в която децата ще може да се включат в демонстрации по детска атлетика с олекотени лекоатлетически уреди и под ръководството на треньори и инструктори от Darko Athletics Team.

Музика, активности на партньорите и специални изненади за финиширалите ще допълнят програмата. Една от амбициите на организаторите е Sofia 1K Run да се превърне в ежегодно градско събитие със собствена идентичност.

“Големите градове имат своите емблематични състезания на една миля. Ние искаме София да има своя километър. Дистанция, която е достатъчно достъпна, за да привлече нови хора към бягането, но и достатъчно бърза и предизвикателна, за да бъде интересна за най-добрите атлети“, каза Димитър Тасев, който е организатор на бягането и президент на спортен клуб Дарко Тим.

Първото издание ще е само седмица преди Софийския маратон, превръщайки началото на октомври в истински празник на бягането за града.

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