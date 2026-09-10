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Алекс Начева мечтае да отвори собствен медицински център

  • 10 сеп 2026 | 16:15
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Александра Начева разкри в “Гостът на Sportal.bg”, че мечтае някой ден да отвори собствен медицински център, в който да помага на спортистите.

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“Винаги съм мислила за приказката, че спортът е до време. И двамата ми родители са зъботехници и винаги са казвали, че трябва да уча нещо, което да не е свързано със спорта, за да имам втори план. Мен винаги са ме влечали химия и биология. Исках медицина в началото, но в България това е несъвместимо с професионалния спорт. Затова записах първо диетология, но след това видях, че в НСА има специалност “медицинска сестра” и я записах.Интересно ми е и ми се получава с лекота. Не съм си мислела, че толкова лесно ще усвоявам материала. С това бих искала да се занимавам, когато приключа с професионалния спорт. Моята цел е по-скоро да отворя собствен медицински център или нещо от този род, където да мога да помагам на други спортисти”, каза Начева в “Гостът на Sportal.bg”.

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

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Снимки: Борислав Трошев

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