Симон Ехамер и Аник Келин триумфираха в Световния тур по многобой

Швейцарските лекоатлети Симон Ехамер и Аник Келин бяха официално обявени за победители в престижния Световен тур по многобой на Световната атлетика за 2026 година, записвайки историческо двойно постижение за своята страна.

И двамата състезатели бяха завършвали на второ място във веригата през 2022 година, но до този момент представител на Швейцария никога не бе оглавявал генералното класиране при мъжете или жените – както в настоящия формат, така и в неговия предшественик, стартирал още през 1998 година. Сега Ехамер и Келин триумфираха, записвайки вторите най-високи победни резултати в историята на съответните дисциплини.

Регламентът на тура отчита трите най-силни изяви на всеки атлет през сезона от веригата и големите първенства, като постиженията в зала и на открито се преобразуват в точков актив по сравнителните таблици на Световната атлетика. За крайния си успех двамата швейцарци ще получат парични премии от по 30 000 щатски долара.

Ехамер постави блестящо начало на годината, след като грабна световната титла в седмобоя в зала в Торун със световен рекорд от 6670 точки. Впоследствие той спечели десетобоя на авторитетния турнир в Гьоцис с нов национален рекорд от 8778 точки, записвайки и най-високия резултат за първи състезателен ден в историята на дисциплината.

Лео Нойгебауер остана втори в Гьоцис с 8730 точки, но след това грабна победата в Ратинген с 8573 точки. Германецът сложи венец на сезона си, завоювайки първа европейска титла в Бирмингам с сбор от 8611 точки, изпреварвайки своя сънародник Никлас Каул. Американецът Макморис подобри личния си рекорд с победа на щафетите “Маунт САК“ (8420 точки), след което го повиши до 8599 точки в Таланс, за да заеме третото място в тура.

При дамите Аник Келин спечели надпреварата в Гьоцис с рекорд на Швейцария от 6726 точки, а по-късно подобри собственото си върхово постижение, събирайки 6819 точки за първото място в Ратинген. Нейният краен сбор от 3653 точки отстъпва в исторически план единствено на постижението на Ана Хол-Слейтън от 2025 година (3781 точки).

Полската рекордьорка Адриана Сулек-Шуберт демонстрира отлична форма след завръщането си на пистата след раждане и взе четвърта победа на Мемориал “Виеслав Чапевски“ с рекорд на турнира от 6449 точки. Двукратната световна шампионка в зала Нор Видтс заслужи третата позиция в генералното подреждане след стабилно представяне през цялата година, подплатено с 6310 точки в Гьоцис и 6329 точки в Таланс.

Крайно класиране в десетобоя (мъже)

1. Симон Ехамер (Швейцария) – 3703 точки

2. Лео Нойгебауер (Германия) – 3676 точки

3. Хаким Макморис (САЩ) – 3597 точки



Крайно класиране в седмобоя (жени)

1. Аник Келин (Швейцария) – 3653 точки

2. Адриана Сулек-Шуберт (Полша) – 3458 точки

3. Нор Видтс (Белгия) – 3407 точки

Колаж: World Athletics

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