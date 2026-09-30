Карстен Вархолм се ожени на тайна церемония

Световният шампион на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм и дългогодишната му приятелка Ода Дюпвик сключиха брак далеч от медийното внимание. Двойката си каза заветното “да“ в църквата в норвежкото селище Харейд в понеделник, а малко по-късно лекоатлетът сподели щастливата новина в социалната мрежа Инстаграм.

В официално изявление майката и мениджър на спортиста Кристине Хадал поясни, че църковният ритуал е бил последван от тържествена вечеря на живописния остров Скотхолмен.

“Беше фантастичен ден, споделен с най-близките ни хора. Чувстваме се изключително щастливи и благодарни“, споделиха младоженците пред норвежката медия НРК.

Вархолм и Дюпвик имат връзка от 2014 година. И двамата са израснали в района на Сюнмьоре – тя е от Харейд, а той от Улщайнвик. В момента семейството живее в западната част на Осло. Сгодяването им се състоя след края на миналия състезателен сезон.

Сватбеният уикенд бе особено наситен за атлета, който броени дни преди церемонията взе участие и в официалното откриване на новия стадион “Карстен Вархолм“ в родния си Улщайнвик. Норвежецът не скри вълнението си от топлото посрещане и присъствието на толкова много млади таланти.

През годините двойката преминава през редица изпитания. Преди шест години двамата разкриха публично за битката на Дюпвик с онкологично заболяване, диагностицирано през 2017 година. Новината за пълното ѝ възстановяване идва точно преди първата световна титла на Вархолм в Лондон през същата година.

“Това всъщност е невероятна история с щастлив край. Приключих с последната си процедура в деня, в който пътувах за Лондон. Когато се видяхме след неговата победа, това беше първата ни среща, откакто се бях излекувала напълно. И двамата спечелихме своите битки, които водехме рамо до рамо“, разказа тогава Дюпвик.

На пистата настоящият сезон донесе смесени емоции за препятственика. На Eвропейското първенство в Бирмингам през август Вархолм грабна златните отличия на 400 метра с препятствия и в щафетата 4 по 400 метра.

Само две седмици по-късно обаче норвежецът загуби световния си рекорд, който държеше от финала на Олимпийските игри в Токио през 2021 година (45.94 секунди). По време на турнира от Диамантената лига в Цюрих в края на август бразилецът Алисон дос Сантос пробяга дистанцията за 45.80 секунди, с което подобри постижението с 14 стотни и записа шеста победа от шест старта срещу Вархолм през тази кампания.



Снимки: Инстаграм на Карстен Вархолм

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