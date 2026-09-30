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Тамбери съчета почивката с тренировки

  • 30 сеп 2026 | 14:29
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Европейският шампион от Бирмингам 2026 в скока на височина и победител в Ultimate шампионата на Световната атлетика Джанмарко Тамбери в момента се наслаждава на заслужена почивка на гръцкия остров Крит. Италианецът отмаря заедно със съпругата и дъщеря си.

И докато намира време да се наслаждава на щастливи моменти със семейството си, ексцентричният италианец публикува снимка в летежна фаза над басейна, показвайки, че не е забравил и за тренировките.

Любопитни факти за Джанмарко Тамбери
Любопитни факти за Джанмарко Тамбери

Публикацията му в Инстаграм е придружена с краткия текст “Питайте ме дали съм щастлив…”, завършваща с влюбена емотиконка.

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