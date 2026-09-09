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Анчелоти ще прави големи промени в Бразилия

  • 9 сеп 2026 | 18:00
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Анчелоти ще прави големи промени в Бразилия

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти днес ще обяви първия състав, на който ще разчита след Световното първенство през лятото. На Мондиала в Северна Америка "кариоките" отпаднаха на осминафиналите след загуба от Норвегия.

Очаква се Анчелоти да направи сериозни промени и подмладяване. Една от зоните, които той иска да е напълно различна, е халфовата линия. Според бразилските медии той ще заложи на някои млади футболисти от бразилското първенство. Сред тях са Брено Бидон и Андре от Коритнианс, Габриел Бомтемпо от Сантос и Зе Лукас от Крузейро.

Лукас Пакета може да отпадне от състава. Крайните защитници Данило и контузеният Алекс Сандро също се очаква повече да не бъдат викани. Анчелоти се е насочил към Уесли и Вандерсон за дясната част на отбраната и Кайки Бруно за лявата.

В атака също ще има промени. Естевао, който пропусна Световното поради контузия, се очаква да се завърне в тима. Основна фигура в нападение ще бъде Жоао Педро. Без Неймар, който се отказа от националния отбор, лидерската роля ще падне върху Рафиня.

Анчелоти ще има на разположение на цели две седмици с играчите, които повика сега. Бразилия ще има два мача срещу Австралия на 25 и 29 септември и един срещу Индия на 3 октомври. При следващата пауза за националните отбори, която е през ноември, отборът ще се изправи срещу Япония и Сингапур.

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Снимки: Gettyimages

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