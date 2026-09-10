Весела Лечева за "Армията": Стадионът е гордост не само за феновете на ЦСКА, но и за всички граждани на София

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева не скри щастието си от случващото се със стадион "Българска армия". Вчера спортното съоръжение в Борисовата градина получи акт 16, а съвсем скоро ЦСКА официално ще се завърне в своя дом.

"Днес новият стадион на ЦСКА получи акт 16! Щастлива съм, защото малцина вярваха в идеята, че държавата и частният инвеститор могат да са добри партньори в името на обществения интерес.

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Като служебен министър на младежта и спорта през декември 2022 г. подписах официален меморандум между ММС и клуба за създаването на смесеното търговско дружество - „Спортни имоти Българска армия“ АД. На 20 февруари 2023 г. футболният клуб преведе първата вноска и съвместното дружество официално стана факт.

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Бяха месеци на интензивни срещи и преговори, за да се намери работещ модел. Всичко останало се разви пред очите на всички. Днес в Борисовата градина вече има стадион, който е гордост не само за феновете на ЦСКА, но и за всички граждани на София.

Понякога решенията в политиката, които са най-тежки, носят най-голямо удовлетворение. Такова беше и това решение, но днес съм сигурна, че си е струвало!", написа Лечева в социалните мрежи.

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