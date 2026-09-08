Сектор "Г" пусна шал - феновете обещаха мащабни хореографии при завръщането на "Армията"

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Феновете на ЦСКА от сектор "Г" започват кампания за набирането на средства, които ще бъдат вложени в изработката на три мащабни хореографии на новия стадион "Българска армия". Запалянковците публикуваха клип, в който популярният армейски фен Ники Кънчев представи специален шал, посветен на завръщането на "Армията".

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"Един ден ще разказваме за този момент. Ще споделяме с кого сме били. Колко по-рано сме обикаляли алеите на Борисовата градина в трепетно очакване да влезем. Да вдишаме надълбоко въздуха около нас. Да се приберем у дома.Ще помним първата крачка към входа. Първият поглед от стълбите към свещения терен. Шумът на трибуните. И всичко останало, което ще случи през този велик за червената общност ден.Този прекрасен спомен обаче няма да се създаде сам. Той се заражда още сега с официалния шал на нашата кампания по повод завръщането ни у дома.

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Шал, който е символ на принадлежност, вярност и поколения. Но и нещо повече - твоят принос към незабравимата феерия на този ден.Всички приходи от нашата кампания ще бъдат вложени в изработката на три мащабни хореоспектакъла и едно запомнящо се музикално събитие. Качество без право на компромис!Нека заедно създадем момента, който чакаме така дълго. Нека когато шалът се вдигне високо над главите ни да можем да си кажем с усмивка и пълно сърце "аз бях и съм част от всичко това"! Вземи своят шал сега и подкрепи нашата кампания. Нека създадем спомен, който ще отеква във вечността. Защото се прибираме у дома. Заедно!Очаквайте утре подробности и указания как да се сдобиете със своя шал!", написаха от сектор "Г".

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