Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Сектор "Г" пусна шал - феновете обещаха мащабни хореографии при завръщането на "Армията"

Сектор "Г" пусна шал - феновете обещаха мащабни хореографии при завръщането на "Армията"

  • 8 сеп 2026 | 20:30
  • 1577
  • 10
Сектор "Г" пусна шал - феновете обещаха мащабни хореографии при завръщането на "Армията"
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Феновете на ЦСКА от сектор "Г" започват кампания за набирането на средства, които ще бъдат вложени в изработката на три мащабни хореографии на новия стадион "Българска армия". Запалянковците публикуваха клип, в който популярният армейски фен Ники Кънчев представи специален шал, посветен на завръщането на "Армията".

Феновете на ЦСКА обявиха кога е началото на сбора преди дербито
Феновете на ЦСКА обявиха кога е началото на сбора преди дербито

"Един ден ще разказваме за този момент. Ще споделяме с кого сме били. Колко по-рано сме обикаляли алеите на Борисовата градина в трепетно очакване да влезем. Да вдишаме надълбоко въздуха около нас. Да се приберем у дома.Ще помним първата крачка към входа. Първият поглед от стълбите към свещения терен. Шумът на трибуните. И всичко останало, което ще случи през този велик за червената общност ден.Този прекрасен спомен обаче няма да се създаде сам. Той се заражда още сега с официалния шал на нашата кампания по повод завръщането ни у дома.

ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"
ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"

Шал, който е символ на принадлежност, вярност и поколения. Но и нещо повече - твоят принос към незабравимата феерия на този ден.Всички приходи от нашата кампания ще бъдат вложени в изработката на три мащабни хореоспектакъла и едно запомнящо се музикално събитие. Качество без право на компромис!Нека заедно създадем момента, който чакаме така дълго. Нека когато шалът се вдигне високо над главите ни да можем да си кажем с усмивка и пълно сърце "аз бях и съм част от всичко това"! Вземи своят шал сега и подкрепи нашата кампания. Нека създадем спомен, който ще отеква във вечността. Защото се прибираме у дома. Заедно!Очаквайте утре подробности и указания как да се сдобиете със своя шал!", написаха от сектор "Г".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Кьосев: Трябва да запазим добрата форма

Кьосев: Трябва да запазим добрата форма

  • 8 сеп 2026 | 21:12
  • 806
  • 0
Божо Джуркович: Дадохме всичко от себе си, животът е чудо

Божо Джуркович: Дадохме всичко от себе си, животът е чудо

  • 8 сеп 2026 | 21:10
  • 761
  • 0
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски, Лудогорец и Ботев (Пд) взеха нови

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски, Лудогорец и Ботев (Пд) взеха нови

  • 8 сеп 2026 | 21:00
  • 56568
  • 35
Локомотив (Сф) се подсили с халф на Лудогорец

Локомотив (Сф) се подсили с халф на Лудогорец

  • 8 сеп 2026 | 20:57
  • 2766
  • 7
Вихрен разсипа Монтана на "Огоста"

Вихрен разсипа Монтана на "Огоста"

  • 8 сеп 2026 | 20:50
  • 8635
  • 5
Спартак (Вн) взе двама от Ботев (Пд) и преотстъпи нападател на Фратрия

Спартак (Вн) взе двама от Ботев (Пд) и преотстъпи нападател на Фратрия

  • 8 сеп 2026 | 20:13
  • 1854
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 8 сеп 2026 | 21:45
  • 194118
  • 61
Реал Мадрид 2:0 Интер, Валверде наказа нова грешка на гостите

Реал Мадрид 2:0 Интер, Валверде наказа нова грешка на гостите

  • 8 сеп 2026 | 22:03
  • 4336
  • 4
Порто 0:0 Манчестър Сити, сериозен пропуск на Холанд

Порто 0:0 Манчестър Сити, сериозен пропуск на Холанд

  • 8 сеп 2026 | 22:30
  • 1721
  • 2
Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

  • 8 сеп 2026 | 17:49
  • 38370
  • 66
ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"

ЦСКА с важна крачка към откриването на "Армията"

  • 8 сеп 2026 | 19:48
  • 17804
  • 81
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски, Лудогорец и Ботев (Пд) взеха нови

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА, Левски, Лудогорец и Ботев (Пд) взеха нови

  • 8 сеп 2026 | 21:00
  • 56568
  • 35