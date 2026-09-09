Компани: Бодьо/Глимт е една великолепна футболна история, още малко търпение за Мусиала

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния първи мач на баварците в основната фаза на Шампионската лига - домакинството на норвежкия Бодьо/Глимт.

Vincent Kompany: "Bodø/Glimt is a great football story. The more you analyze them, the more you realize it all makes sense. Every player can run a lot, every player wants to defend and press. They have a clear idea, and the players are fully committed to it. It's difficult to… pic.twitter.com/kW58obMCSs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2026

Белгиецът не спести похвалите си към съперника: „Бодьо/Глимт - това е една великолепна футболна история. Колкото повече ги анализираш, толкова повече осъзнаваш, че всичко си идва на мястото. Всеки играч може да тича много, всеки играч иска да се защитава и да пресира. Те имат ясна визия и играчите са напълно отдадени на нея. Трудно е да се приложи на практика, и това важи и за трансферите. С парите, с които разполагат, на практика не би трябвало да могат да се съревновават с тези отбори, но го правят – това е най-голямата похвала, която можеш да им отдадеш”.

Компани отново подчерта, че амбицията му е през този сезон Байерн да се бори за спечелване на Шампионската лига: “Байерн е един от онези клубове, които винаги започват сезона с цел да спечелят трофея. В момента вниманието ни е насочено изцяло към Бодьо/Глимт. Но винаги съм смятал, че е добре да се формулират ясно целите. Приоритетът ми сега е да спечелим утре. Ще направим всичко възможно, за да постигнем това.

Kompany on what's missing for Bayern to win the Champions League: "There are always lessons to be learned. Two years ago, we were missing 8-9 players against Inter, while last season we had virtually everyone available. You can't always control that. Then it comes down to the… pic.twitter.com/IdRxnFi08z — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2026

Какво ни липсваше досега ли? Винаги има какво да се научи. Преди две години ни липсваха 8–9 играчи в мача срещу Интер, докато миналия сезон разполагахме практически с всички. Не винаги можеш да контролираш това. Тогава всичко се свежда до детайлите. Няма оправдания – трябва да си по-добър от съперника си. Но ти е нужен и късмет; трябва да си го извоюваш. Ще направим всичко възможно, за да се класираме отново за тези мачове”.

Kompany on Jamal Musiala: "Jamal has played a few minutes now, but he's still in a build-up phase. He's felt good since he rejoined the team for training. We're as close to normality as possible, but we also need to be a little bit more patient." pic.twitter.com/O29ejJS0bQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2026

След това наставникът на Байерн коментира и състоянието на Джамал Мусиала и Серж Гнабри: “Той вече игра няколко минути, но все още е във фаза на възстановяване. Чувства се добре, откакто се върна в отбора за тренировки. Ситуацията е колкото се може по-близка до нормалното, но трябва да проявим още малко търпение.

Гнабри? Ако не се върне утре, ще се върне скоро. Когато Серж е на разположение, ще имаме всички играчи на разположение. Не трябва да забравяме колко добър беше миналия сезон. Целта ни е той да се върне на това ниво. Знаем качествата му. Колкото по-скоро се върне, толкова по-добре, но искаме да го имаме за целия сезон. Ако Серж се върне на нивото си, всички останали на неговата позиция също трябва да са добри – тогава ще имаме тази конкуренция и интензивност".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago