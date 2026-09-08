Лукас Петков ще е без треньора си за сблъсъка с Байерн

Сензацията в Германия Елверсберг, където играе българският национал Лукас Петков, ще трябва да се справя без треньора си Винсент Вагнер в сблъсъка със шампиона Байерн (Мюнхен) през уикенда.

Наставникът на новаците, които стартираха шеметно с две поредни победи в Бундеслигата, получи червен картон на треньора си при успеха с 4:3 срещу Борусия (Мьонхенгладбах) заради протести срещу съдийските решения в мача.

Elversberg will be without their head coach Vincent Wagner against Bayern on Sunday. The DFB's sports court has rejected Elversberg's appeal to lift the ban following Wagner's red card against Gladbach pic.twitter.com/8YP7PE7r4u — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2026

Елверсберг протестира срещу наказанието, наложено от съдията Мартин Петерсен, тъй като той не бе нападнат от Вагнер нито физически, нито словесно. Обжалването обаче не бе уважено от Апелативната комисия към Германския футболен съюз.

Така треньорът ще пропусне да води отбора си в може би най-големия мач в историята на клуба - срещата с гранда Байерн.

Елверсберг пак смая Бундеслигата, Лукас Петков с ключова роля и този път

Елверсберг е голямата изненада в Бундеслигата след първите два кръга. Новаците записаха две победи и са в челото в класирането заедно с Аугсбург, Фрайбург и Борусия (Дортмунд), а Петков записа гол и асистенция при успеха с 3:2 срещу Байер (Леверкузен) в първия двубой. Българският национал бе титуляр и в двата мача.

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Снимки: Imago