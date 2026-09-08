Ямбол представи състава си за новия сезон в НБЛ с открита тренировка

Ямбол представи състава на мъжкия си отбор за новия сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ) с открита тренировка пред своите привърженици в обновената с над 4,1 млн. евро спортна зала „Диана“.

Президентът на клуба Станислав Говедаров изказа благодарност към Община Ямбол и към кмета на града Валентин Ревански за модернизираната зала. Той изрази надежда обновената зала да донесе много положителни емоции на Ямбол – не само баскетболни и спортни, а и свързани с културни събития и концерти.

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Ямбол ще е с практически нов състав за завръщането си в елита след двегодишно прекъсване. Комплектуването на тима продължава, разкри пред БТА Говедаров. Президентът на тима посочи, че Ямбол влиза в много нова и младежка енергия в новия сезон на НБЛ.

„Опитваме се да изградим млад състав, от който да се направи едно ядро, на което да се разчита през следващите няколко години, а не да работим на парче. Всички състезатели са на възраст между 18 и 24 години. На ненавършени 25 години е най-възрастният от американците“, каза още президентът.

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„Включихме и трима от юношеската формация до 16 години, които да тренират с отбора. Надяваме се тези момчета след няколко месеца подготовка да започнат да навлизат в мъжкия баскетбол. Далеч съм от мисълта, че ще играят важна роля, но това е една голяма школовка“, заяви Станислав Говедаров.

Първата си контрола Ямбол ще изиграе с Берое този петък (11 септември) от 18:00 часа в зала „Диана“.

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„За никой не е тайна, че тримата ни американци пристигнаха преди два дни, доста сме в началото на подготовката, но ще проверим моментното състояние на момчетата. Като първа контрола, смятам че всички ще се борят на 100 процента“, добави президентът на клуба.

Говедаров изрази надежда, че привържениците на Ямбол ще подкрепят тима в обновената зала „Диана“. „След двегодишно прекъсване да бъде изпълнена залата до краен предел. В първоначален план, смятам, че новият старши треньор Тодор Тодоров и помощника му Стойо Чолаков сглобиха един приличен отбор“, каза той.

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Преди началото на откритата тренировка кметът на Ямбол награди с парични премии отбора от момчета до 12 години на клуба, който спечели Балканската купа преди десетина дни на турнир в Одрин, Турция. Валентин Ревански, който е бил и президент на клуба и дългогодишен негов спомоществовател, пожела успехи в новия сезон на тима.

„Отборът на Ямбол е символ на дух, който се бори до последно. Искам да им пожелая така да продължат. Виждам колко енергия има в треньорския щаб, ръководството на клуба и управителния съвет. Разчитаме изцяло на тях, защото те са двигателят. А като има правилна организация и желание, като има добър колектив, ще се постигнат успехи“, изрази надежда Ревански.

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„Ямбол винаги е имал силна детска и юношеска школа. Всички знаем колко национални състезатели са излезли от школата на Ямбол. Ще продължим да изграждаме по-добра спортна инфраструктура, защото е важно както за професионалните отбори, така и за нашите деца да имат възможност да спортуват“, посочи още кметът Валентин Ревански.

Предстои ни много работа, но не се страхуваме, каза пред БТА новият старши треньор Тодор Тодоров в началото на подготовката за НБЛ, която започна преди две седмици. В треньорския щаб остава и Стойо Чолаков като негов помощник.

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